banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Bakan Koca açıkladı: 1 Temmuz sonrası için 4 yeni karar
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Kurban Bayramı ne zaman? Kaç gün tatil?
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Dış borç 450 Milyar Dolara yaklaştı
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi
Türkiye, Sezgin Baran Korkmaz’ı Avusturya’dan istedi

Boynuna ve ayaklarına halat dolanan caretta caretta telef oldu

Antalya’da boynuna halat dolanan caretta caretta telef oldu.

ANTALYA 30.06.2021, 13:42
Boynuna ve ayaklarına halat dolanan caretta caretta telef oldu

Antalya’da boynuna halat dolanan caretta caretta telef oldu.

Antalya’nın Finike ilçesindeki Gökliman plajında öğle saatlerinde denize giren vatandaşlar, denizin yüzeyinde boynuna ve ayaklarına halat dolanmış bir caretta caretta gördü. Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine carettanın boynuna ve ayaklarına halat dolanmasından dolayı boğularak öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta, sahil güvenlik yardımıyla karaya çıkartılıp, Finike Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü
banner486
Yorumlar (0)
31°
açık
banner493