Boynuna ve ayaklarına halat dolanan caretta caretta telef oldu

Antalya’da boynuna halat dolanan caretta caretta telef oldu.

Antalya’nın Finike ilçesindeki Gökliman plajında öğle saatlerinde denize giren vatandaşlar, denizin yüzeyinde boynuna ve ayaklarına halat dolanmış bir caretta caretta gördü. Sahil güvenlik ekiplerinin olay yerine gelmesi üzerine carettanın boynuna ve ayaklarına halat dolanmasından dolayı boğularak öldüğü anlaşıldı. Caretta caretta, sahil güvenlik yardımıyla karaya çıkartılıp, Finike Belediyesi ekipleri tarafından gömülmek üzere götürüldü