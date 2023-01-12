Böcek: "Antalya’dan tayin isteme haberleri beni üzüyor"

Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) Kent Buluşmaları Toplantısı’na katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’ya hizmet için, köylüsüne, çiftçisine, turizmcisine herkese yardım etmek için geldik. Su indirimiyle başladık. Sıra ulaşımda” dedi. Antalya’da artan konut fiyatı ve kira artışlarına da dikkat çeken Başkan Böcek, “Memurların, çalışanların başka şehirlerde yaşama isteği, Antalya’dan tayin isteme haberleri beni üzüyor” diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Ticaret Borsası’nın (ATB) düzenlediği 2023 yılının ilk Kent Buluşmaları Toplantısı’nın konuğu oldu. Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ve ATB üyelerinin katıldığı toplantıda hizmet ve projelerini anlatan Başkan Muhittin Böcek, soruları yanıtladı. Başkan Böcek, planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedeflediklerini belirterek, geçtiğimiz haftalarda 80 projenin açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Böcek, “Biz birlikte yaparız” anlayışıyla meslek odaları ve STK’ların görüşlerini alarak Antalya’yı ortak akılla yönetmeye çalıştıklarını dile getirdi. Geçen yıl 13 milyon 400 bin turist ağırlayan Antalya’da turizme alt yapısıyla, tanıtımıyla her türlü desteği verdiklerini ifade eden Başkan Muhittin Böcek, bu yıl başlayan konaklama vergisinden Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin de pay alması gerektiğini bir kez daha yineledi.

Yerelden kalkınma projeleri

Tarımın da başkenti olan Antalya’da yerelden kalkınmaya büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan Böcek, Manavgat, Kaş, Kumluca, Gündoğmuş, Demre ve Döşemealtı’nda kapalı devre sulama sistemleri yaptıklarını belirtti. Böcek, 51 tarımsal sulama kooperatifinin enerji giderinin yüzde 80’ini güneş enerji santrallerinden ücretsiz karşıladıklarını anlattı. Bugüne kadar 15 bin 150 çiftçiye destek olduklarını kaydeden Başkan Böcek, şu bilgileri verdi: “Akıllı tarım uygulamalarına geçtik. Fidan, tohum destekleri, tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği, ipek böcekçilinin yaygınlaştırılması, biyolojik ve biyoteknik mücadele, kooperatiflere süt tankı desteği, hamur makinası desteği, üzüm sıkma makinesini desteği, ceviz kabuğu soyma makinesi desteği, nar suyu sıkma makinesi desteği, arı tohumu, kovan desteği ve hayvancılık destekleri sağladık. Çiftçi eğitimleri, veterinerlik hizmetleri, mera ıslağı ve hindi projesi gerçekleştirdik.”

Halk Süt ve Halk Et projelerini hayata geçirdiklerini aktaran Başkan Muhittin Böcek, çiftçi kayıt sistemiyle ilgili sıkıntılar yaşayan ziraat odalarına tam destek verdiklerini söyledi.

Tarladan sofraya temasıyla Uluslararası FoodFest Antalya Gastronomi Festivali’ni düzenlediklerini belirten Başkan Böcek, festivali 800 bin üzerinde kişinin ziyaret ettiği bilgisini verdi. Başkan Böcek, bütün hizmet ve projeleri vatandaşların katkıları ve kurumlarla işbirliği içinde yaptıklarını vurguladı.

Atık su bedelleri bakanlığa verilecek

Belek Arıtma Tesisi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğiyle hayata geçirildiğini kaydeden Başkan Böcek, proje inşasına karşılık Büyükşehir Belediyesi’nin 20 yıl boyunca bölgenin atık su bedelini Bakanlığa vereceğine dikkat çekti. Kemer Arıtma Tesisi’nin de Bakanlıkla işbirliği içinde yapılacağını dile getiren Başkan Muhittin Böcek, 27 yıl boyunca bölgenin atık su gelirinin Bakanlığa ödeneceğini söyledi. Ulaştırma Bakanlığı tarafından devlet eliyle yapıldığı söylenen 2. Etap Raylı Sistem Projesi’nin 379 milyon liralık yatırım tutarının göreve gelmelerinin hemen ardından kendilerinden talep edildiğini ifade eden Başkan Böcek, “Bu borcu ödedik. Yetmedi. 3. Etap raylı sistemi de en kısa sürede tamamladık” dedi.

Alt yapıya 14 milyar 136 milyon liralık yatırım

ASAT’ın Antalya’nın 1970’lı yıllardan kalma asbestli borularını değiştirdiğini belirten Başkan Böcek, “İnsan sağlığı bizim için önemli. Her yerde yatırımlarımız devam ediyor. 4 milyar 136 milyon lira yatırım yaptık. Yetmedi ek meclis yaptık. Ekonomik krizin sebep olduğu artışlar nedeniyle ASAT’a 1 milyar 800 milyon lira ek bütçe yaptık. Hesabımızı kitabımızı iyi yaptık borçları da ödedik ” diye konuştu.

5 ton su 5 lira

Suyu elektrikle kuyulardan çekilen Antalya’da enerji fiyatlarındaki artışa rağmen indirim yaptıklarını belirten Başkan Böcek, şunları aktardı: “1 milyon 201 bin mesken abonesine 5 ton su 5 lira dedik. Esnafımız için 23 lira olan ton fiyatını 11 liraya düşürdük. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızı tek tek belirledik. 398 olan besici abone sayısını 5 bin 911’e çıkardık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşımıza 50 ton suyu 50 lira yaptık. Belediyeden yardım alan vatandaşlarımıza 10 tona kadar suyu ücretsiz veriyoruz. Engelli bireylerin yüzde 10 olan indirimini yüzde 40’a yükselttik.”

“Antalya’da herkese her şeye dokunmaya çalışıyoruz” diyen Başkan Muhittin Böcek, şöyle devam etti: “Çünkü biz gelirken siyasi hesaplarda değildik. Antalya’ya hizmet etmek için geldik. Köylüsüne, çiftçisine, turizmcisine herkese yardım etmek için geldik. Su indirimiyle başladık. Sıra ulaşımda. Pandemi döneminde büyük sıkıntılar geçirdik. Ulaşım esnafımızla sürekli irtibat halindeyiz. Otobüslerde kilometre başına 1.5 lira destek veriyorduk. Pazartesi Meclisimizde kilometre başına 2.5 lira ödenmesine dair bir karar aldık. Bu doğrultuda her zaman taşıyan da memnun olmalı taşınan da memnun olmalı. Herkes gideceği yere vaktinde ulaşabilmeli.”

4 ve 5’inci etap raylı sistem

Raylı sistem hattını genişletmek üzere bir çalışma içinde olduklarını belirten Başkan Muhittin Böcek, “Sarısu’dan başlayacak 16 kilometrelik Konyaaltı-Varsak 4. Etap Raylı Sistem Projesi’nin bir kısmı yerin 30 metre altından geçecek. 23 kilometre olacak 5. Etap Raylı Sistem Projesi Konyaaltı-Kundu arasında olacak. Bu iki hattın projesinin ihalesini yaptık. Şimdi de yatırımla ilgili ihalesini yapacağız” dedi.

Artan konut ve fiyat artışı

Antalya’da artan konut fiyatı ve kira artışlarına da dikkat çeken Başkan Böcek, “Şu anda Konyaaltı’nda 3 mahallede yabancılara konut satışı yasak. Şu anda memurların, çalışanların başka şehirlerde yaşama isteği, Antalya’dan tayin isteme haberleri beni üzüyor. Son zamanlarda yaşanan olaylar sosyal dengeyi de ciddi bir şekilde bozdu. Yabancıya konut satışı bu kadar kolay olmamalı” ifadelerini kullandı.

ATB Başkanı Ali Çandır, Başkan Böcek’le işbirliği içinde olduklarını belirterek, şunları söyledi: “Zeytinpark’ın yeşil dokusunda kalması için verdiği destekten dolayı, Zeytinpark’ta yaptıkları etkinliklerle Antalya’ya nefes oldukları için teşekkür ediyoruz. Muhittin Başkanımızın büyük desteği ile Türkiye’nin en büyük tarım fuarı Hasyurt Tarım Fuarı’nı harekete geçirdik. Başkanımla birlikte birçok toplantılar yaparak tarım konseyi ve yerel yönetimleri ile birçok önemli eğitim ve proje çalışmaları yapıyoruz. Manavgat yangınında Büyükşehir Belediyesi olağanüstü bir efor sergiledi. Yangın döneminde Manavgat’taki ihtiyaç sahibi çiftçilerimize hayvan yemleri ve ayni yardımları Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla ulaştırdık. Salgın döneminde birçok insanın işinden olduğu dönemde ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda yardımını Büyükşehir Belediyemizle yaptık. Çiftçilerimizin ve üreticilerin desteklenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi ekiplerini her zaman sahada görüyoruz. Halk Süt ve Halk Et projeleriyle küçük üreticiden ürünleri alarak tüketiciye ulaştırılmasına öncülük ediyorlar.”