Blogger Festivali başladı

Türkiye’nin ilk Blogger Festivali özelliği taşıyan festival Kemer’de başladı. Kemer Belediyesi, Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV), Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) ve sivil toplum kuruluşları iş birliğince düzenlenen festivale, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’dan ünlü bloggerler katılıyor.

Bloggerler, Ay Işığı Koyu, Phaselis Antik Kenti, Çıralı Yanartaş, Ulupınar, Yörük Parkı ve yürüyüş yollarında geziyor. Mavi tura katılıp Kemer’in en güzel koylarını görüntüleyecek olan bloggerlar, dalış yaparak Kemer’in su altı zenginliğine tanıklık ediyor. Beldibi Mahallesindeki bir otelde konuşmaların ve eğitimlerin ardından bloggerler, Kemer’de tanıtım videoları ve fotoğrafları çekmeye başladı. Festival kapsamında Kemer’deki tarihi yerler, antik kentler, dünyaca ünlü sahilleri, cazibe merkezileri ve gezilip görülecek diğer yerleri görüntüleyecek olan bloggerler, çektikleri görüntüleri kendi sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Büyük bir bölümünün Kemer’den geçtiği tarihi Likya Yolu’nda da yürüyüş yapan bloggerler, Kemer’in fazla bilinmeyen turistik yerlerini milyonlarca takipçi ile buluşturuyor.

“Bloggerlar Phaselis Antik Kenti’ni gezdi”

Kemer’in tanıtımına katkı yapmak için ilçeye gelen bloggerlar, Phaselis Antik Kenti’nde çekimler yaptı. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ile tarihi kentin caddelerinde dolaşan bloggerlar, yaptıkları çekimleri sosyal medya hesaplarına yükledi. Antik kentte açıklama yapan Başkan Topaloğlu, birincisi düzenlenen blogger festivalinin tanıtım anlamında Kemer’e büyük katkısı olduğunu söyledi. Topaloğlu, festivali düzenlemelerindeki amaçlarının Rusya, Ukrayna, Belarus ve Kazakistan’dan gelen bloggerların Kemer’in güzelliklerini daha geniş bir kitleye ulaştırmalarını sağlamak olduğunu kaydetti. Bloggerların iki gün daha Kemer’de çekimler yapacağına değinen Topaloğlu, “Bloggerların bazıları Phaselis Antik Kentinde, bazıları Tahtalı Dağı zirvesinde, bazıları Çıralı’da, bazıları da yat turunda. Dönüşümlü olarak her yeri gezecekler. Kemer’i yurt dışında daha fazla tanıtmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Blogger Belli Ekaterina da Türkiye’nin kendisinde yeri ayrı olduğunu ifade ederek, “İlk eşim Türk’tü. Onun için Türkiye’yi ayrı seviyorum. Burada bulunmaktan çok mutluyum. Burası dünyanın en güzel yerlerinden biri. Benim tatil tercihim deniz kenarı değil. Otantik havası olan Kemer gibi yerlerde tatil yapmayı seviyorum” diye konuştu.