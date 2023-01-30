Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ne, 49 bin 624 ziyaretçi

Kepez Belediyesi’nin halkın kullanımına kazandırdığı Dokumapark’ta kent kimliğinin tarihine ışık tutan Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ni 2022 yılında 49 bin 624 kişi ziyaret etti.

Kepez Belediyesi’nin eski Dokuma Fabrikası’nın yönetim idare binasını kent müzesine dönüştürdüğü Bir Zamanlar Antalya Müzesi’ Antalyalılardan yoğun ilgi gördü. Dokumapark içerisinde yer alan Antalya’nın 25 yıllık hayali Kent Müzesini, 2022 yılında 49 bin 624 kişi ziyaret etti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kapılarını açan müze, kısa sürede Antalya’nın ilgi odağı oldu. Roma ve Bizans dönemleri, Selçuklu dönemleri, Osmanlı dönemi, Cumhuriyet dönemlerinin ele alındığı müzede, Antalya’nın her yönünü bulmak mümkün.

6 farklı dilde müzeyi gezme imkanı da bulunuyor

Toplamda 2 bin metrekare sergi alanı bulunan müzede, yerli ve yabancı konukların sesli rehber eşliğinde 6 farklı dilde müzeyi gezme imkanı da bulunuyor. Kentin önemli değerleri ve hikayelerinin anlatıldığı müze, engelsiz ve aynı zamanda ekolojik (doğa dostu) özelliklere sahip. Kent tarihine ışık tutan Bir Zamanlar Antalya Müzesi’nde geleneksel objeler, efemeralar teknoloji yardımıyla insanların yüreklerine dokunacak biçimde sergileniyor. Müzede; doğa, tarih, arkeoloji, turizm, çeşitli yöneticiler, ünlüler, aileler, geleneksel mimarlık, kaleiçi, mutfak, deniz, geleneksel törenler (düğün sünnet vs), göçler, yörük kültürü, ulaşım ve haberleşme, basın tarihi, fotoğrafçılık, altın portakal festivali ve diğer festivaller, eğitim, sağlık, sanat, edebiyat, spor, geleneksel esnaflar, endüstri gibi kentin ana konuları da yer alıyor.