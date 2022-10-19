Bir ayda 81 bin liralık satış

Muratpaşa Belediyesi’nin kadınların kurduğu üretim, işletme ve girişimcilik kooperatiflerine pazarlama ve satış imkanı sağlayan ürün satış mağazasında bir ayda 81 bin 241 bin liralık satış yapıldı.

Muratpaşa Belediyesi, Kadın Kooperatifleri Ürün Satış Mağazası’nı Antalya’nın dünyaca ünlü falez bandı bulunan Erdal İnönü Kent Parkı’nda 15-18 Eylül tarihlerinde düzenlenen ‘Kadın Kooperatifleri Buluşması’nda açtı. Kooperatiflere raf tahsis edilen, konsinye satış modeliyle çalışacak bir sistemin kurulduğu mağazada 18 kooperatifin el emeği göz nuru ürünleri yer alıyor. Kooperatifler, mağazada bir ayda 81 bin 241 bin liralık satış yaptı.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadınların bağımsız ekonomi oluşturmalarının desteklenmesinin belediyecilik çalışmaları içinde ayrı bir öneme sahip olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Talebi canlı tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunu başaracağımıza inanıyorum. Umuyorum ki Türkiye’nin en çok ciro yapan, en renkli, en güzel, en faydalı, en istikrarlı kadın kooperatifleri ürün satış merkezi olacak” diye konuştu.