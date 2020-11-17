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Bin 188 ihtiyaç sahibi aileye kömür yardımı
Korkuteli ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı devam ediyor.
ANTALYA 17.11.2020, 09:52
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Korkuteli ilçesinde, ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtımı devam ediyor.
Korkuteli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dağıtımı yapılan kışlık yakacak kömür miktarı, her aileye 1 ton olarak teslim ediliyor.Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, " Şu an kömürler geldikçe dağıtım ekibi ihtiyaç sahibi ailelere kömürleri evlerine kadar teslim ediliyor” dedi. İlçede getirilen kömürler toplamda 58 mahallede bulunan bin 188 haneye, 1’er ton kömür yardımı yapılacak.