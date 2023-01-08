Bilim Merkezinin Rus müdavimleri

Antalya Bilim Merkezi’nin atölyelerine çocuklarını getirenlerin yüzde 35’ini oluşturan Rusça konuşan aileler, kendi aralarında sosyalleşiyor.

Eğitimlerine katkı olması için çocuklarını Antalya Bilim Merkezi’nin atölyelerine getirenlerin yüzde 35’ini oluşturan Rusça konuşan aileler, piknik yapmak dahil kendi aralarında sosyalleşiyor. Ukrayna savaşının ardından nüfusları Antalya’da hızla artan Rusça konuşan yerleşik aileler, hem çocuklarının bilgi ve becerilerini arttırmak hem de bir arada vakit geçirmek için hafta sonlarında Dokuma Park bünyesindeki merkezi tercih ediyor. Her hafta içeriği değişen 7 atölyeden çocuklarının yeteneğine göre birisine kayıt yaptıran aileler, içinde birçok müze, kütüphane, botanik park ve sosyal alanları olan parkın tadını çıkarıyor.

Her cumartesi buluşuyorlar

Ukraynalı, Belaruslu, Moldovalı ve 2 Ahıska Türkü anne, her cumartesi günü Antalya Bilim Merkezi’ni buluşma merkezi haline getirdi. Çocuklarının 1,5 saat süren atölyelere başlamasının ardından evde hazırladıkları pişi, kısır, kek, sandiviçleri merkezin kafesinde yiyen anneler, keyifli zaman geçiriyor. Öğleden sonra başlayan atölyelere de çocuklarını kayıt yaptıran Mavi Hınıs, Anna Aksoy, Natalia Tanrıseven, Alesya Pekurina ve Deniz Svetlana Seyfettinoğlu, ortak dilleri Rusça konuşarak sohbet ediyor. Her hafta izin günlerini bu programa göre ayarlayan anneler, atölyelerin olmadığı öğle arasında çocuklarını parkta oynatarak vakit geçiriyor.