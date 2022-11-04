Bilim Merkezi’nde 10 Kasım’a özel atölye

Özel günlerde çocuklara bilimi sevdirecek özel atölye çalışmaları düzenleyen Antalya Bilim Merkezi’nin ahşap tasarım atölyesi, katılımcılara minyatür Anıtkabir ve kaidesi içindeki çarkıyla dönen Türk bayrağı yapımını uygulamalı olarak gösterecek. Akdeniz Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi’nde 2022 mezunu olan atölye eğitmeni Hüseyin Tevfik Özdemir, AR-GE bölümünde yaptığı çalışmaların ardından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’ne özel proje geliştirdi. Manyetik alanda ve elektrik enerjisi ile çalışan arabalar, dişli çark sistemleri, ışıklı oyuncaklar, bal kaşığı yapımı gibi çeşitli dersler veren Özdemir, öğrencilerin sevip eğlenecekleri çalışmalar üretiyor. Talep eden öğrencilere zihinlerinde canlandırdıklarını üretme gücünü gösterebilecekleri küçük ölçekli CNC makinesi, 3 boyutlu yazıcı ve 3 boyutlu kalemler, testere, torna cihazlarını sunan atölye, bu cihazlar sayesinde çocukların tasarım odaklı düşünebilmelerini sağlıyor.

Tasarımı öğrencilerle yaptı

Sınırlı sayıda öğrenci kabul edebilecekleri 10 Kasım’da yapacakları ürünlerin tasarımını önceki dönemlerdeki öğrencileri ile birlikte yaptığını anlatan Özdemir, “Piyasada ya da fabrikalarda olan cihazların minyatürleriyle tasarım odaklı düşünmelerinin önünü açıyoruz. Minyatür Anıtkabir’in üzerindeki Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi gibi metinler, Ata’nın portresi ve imzası iki boyutlu programlarla çizimlendirildi. Böyle güzel ve önemli günlerde çocuklara bilimi sevdirecek buna benzer çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.