Bilim Merkezi deneme eğitimlerine başladı

Kepez’de kurulan Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimleri başladı.

Geçmiş yıllarda Antalya’nın ‘beyaz altını’ pamuğu, kumaş ve iplik haline getiren Dokuma Fabrikası, dönüştürüldüğü bilim merkeziyle de bilgi, teknoloji alanında üretmeye, ülkenin geleceğine katkı sağlamaya devam ediyor. Kepez Belediyesinin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) işbirliği ile eski Dokuma Fabrikası’nda 12 bin 500 metrekare alana kurduğu Antalya Bilim Merkezi, gençlere ve çocuklara kapılarını açtı Türkiye’nin en nitelikli astronomi bölümünün de kurulacağı bilim merkezi, 14 ayrı sergi teması ve 6 farklı atölyesiyle öğrencilere hizmet vermeye başladı.

“Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimleri başladı”

Deneme eğitimlerinin başladığı ve resmi açılışı 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda yapılacak olan Antalya Bilim Merkezi, bugüne kadar farklı yaş gruplarından yüzlerce öğrenciyi bilgi ve teknolojiyle buluşturdu. Merkez ve ilçelerdeki ortaokul, liseler ile Akdeniz Üniversitesi’nden gelen öğrenciler, bilim merkezinin atölyelerinde, fen bilimleri ile teknolojiye yönelik çalışmalarını gerçekleştiriyor. Öğrenciler, eğitim çalışmalarını öğretmenlerinin ya da bilim merkezinin uzman eğitmenlerinin gözetiminde yapıyor. Akdeniz bölgesinde ilk ve tek olan Antalya Bilim Merkezi’nin imkanları, ilim ve teknoloji alanında projelerini geliştirmek isteyen öğrencelere, okullarında fen bilimleri laboratuarı bulunmayan okullara da müracaat etmeleri halinde sunuluyor.

“Yakın illerdeki öğrencilere de hizmet verecek”

DokumaPark alanının içerisinde bulunan Antalya Bilim Merkezi, sadece öğrencilerin değil, bilgiye, teknolojiye, fen bilimlerine ilgi duyan, araştırmak ve öğrenmek isteyen her yaş grubundan bireyin de hizmetinde olacak. Antalya Bilim Merkezi, yakın illerdeki öğrencilere de hizmet verecek.

“Gençlerimiz bilgiyi konuşsun istiyoruz”

Ülkenin geleceği olan gençleri ve çocukları, Antalya Bilim Merkezi’nde bilim ve teknolojiyle buluşturmuş olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Gençlerimiz, bilgiyi konuşsun istiyoruz. Teknolojiyi, bilimi, tarımı, teknoloji tasarımını, doğada yaşayan canlıları konuşsun istiyoruz. Onların gündemi bilimsel bilgi olsun istiyoruz. Gençlere yönelik bir yatırımımız olan Antalya Bilim Merkezi’nde deneme eğitimlerine başladık” diye konuştu.