Bilim kampı çocukları okula hazır

Antalya Bilim Merkezi’nin ara tatil için düzenlediği Tematik Bilim Kampı’na katılan çocuklar, okullarına kaliteli zaman geçirmiş şekilde dönüyor.

Ara tatil nedeniyle Antalya Bilim Merkezi’nin düzenlediği Tematik Bilim Kampı’na katılan çocuklar, bilimsel çalışmalara katılarak, el becerilerini geliştirdi. Güne Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün jimnastik eğitmenlerince spor yaparak başlayan çocuklar, Kepez Belediyesi Vakfı’nın hazırladığı öğle yemeği ve ardından ara öğünler ile enerji depoladılar. Atölye aralarında Kepez Belediye Tiyatrosu’nun hazırladığı çocuk oyununu izleyen öğrenciler, her gün tiyatrocuların hazırladığı drama dersleriyle de eğlenceli saatler geçerdiler.

Yedi bilim dalında kamp

Günün sonunda Dokuma Park bünyesindeki müzeler, kütüphane ve sergi salonlarını gezen öğrenciler, kaliteli zaman geçirmiş olarak evlerine döndü. Yaşları 7 ile

14 arasında değişen öğrencilere 7 farklı bilim dalında 6 günlük atölye düzenlediklerini belirten Basın Yayın Halkla İlişkiler ve Bilim Merkezi Müdürü Selim Tıraş, şubat ayında da yine buna benzer 6’şar günlük iki kamp daha hazırlayacaklarını duyurdu. Öğrencilerin tatillerini zengin içeriklerle dolu atölyelerde geçirmeleri için her türlü hazırlıkları yaptıklarını belirten Tıraş, bir yandan da hafta içi ve hafta sonları 1,5 saatlik atölyeler sunduklarını söyledi.