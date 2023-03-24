Bıçaklanan tur firması şoförü 20 gün sonra yaşamını yitirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 17 yaşındaki gencin bıçakladığı 60 yaşındaki tur şoförü Duran Güneş, kaldırıldığı hastanede 20 günlük yaşam savaşını kaybetti. Kasaplar Mahallesindeki evinin önünde meydana gelen olayın ardından suç aletiyle yakalanan 17 yaşındaki S.M.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Edinilen bilgiye göre, yakın zamana kadar tur firmasında şoför olarak çalışan ve emekli olmaya hazırlanan Duran Güneş (60), 20 gün önce Kavaklı Mahallesi Şeyh Şamil Caddesindeki evinin önünde 5-6 genç ile aralarında yaşanan tartışma sırasında aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Duran Güneş yapılan müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi. Olayın faili olduğu belirlenen 17 yaşındaki S.M.B. suç aletiyle birlikte Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanırken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Ilıca Cezaevine gönderildi. Antalya’da kaldırıldığı hastanede 20 gündür tedavi görmekte olan Duran Güneş, önceki gün yaşamını yitirdi.

6 ay önce evlendi

Duran Güneş’in 6 ay önce evlendiği eşiyle sorunlar yaşadığı, tartışmalarına eşinin arkadaşlarının da dahil olduğu, kendisini bıçaklayan gencin eşinin arkadaşının oğlu olduğu bildirildi.