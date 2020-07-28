Bıçak bileme ustalarının yoğun mesaisi
ANTALYA'NIN KORKUTELİ İLÇESİNDE KURBAN BAYRAMI’NA SAYILI GÜNLER KALA VATANDAŞI BAYRAM TELAŞI SARARKEN, KURBAN KESMEYE HAZIRLANAN VATANDAŞLAR İSE BIÇAK BİLEME USTALARINA KOŞUYOR.
Antalya’nın Korkuteli ilçesinde Kurban Bayramı’na sayılı günler kala vatandaşı bayram telaşı sararken, kurban kesmeye hazırlanan vatandaşlar ise bıçak bileme ustalarına koşuyor.
Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Korkuteli’nde vatandaşları bayram telaşı sardı. Kurban kesmek isteyen vatandaşlar, bıçaklarını bilemek için, işin ustalarının yolunu tuttu.
Usta Kadir Kazak, uzun yıllardır bu işi yaptığını belirterek, her Kurban Bayramı öncesi yoğunluk yaşandığını söyledi. Kazak, "Ama şimdilerde bıçak bileme işi yarıya düştü. Bunun nedeni ise herkesin bıçak biliyor olması. Tabi onlar bıçak bilediğini sanıyorlar ama bu yanlış. Çünkü biz bıçakçılar, sıfır derece zımpara ile çalışırız. Bıçak keskin ve ağır olmalı, olmazsa kurban eziyet görür Bıçak bilemenin püf noktası sıfır zımpara olmalı, bir de özenle yapılmalı” diye konuştu.
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