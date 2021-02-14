Beşkonaklılar’a 5 bin metrekare yeşil alan

Gecekonduların yerini modern sitelerin almaya başladığı Beşkonaklılar Mahallesi’ne, 5 bin metrekare büyüklüğünde yeşil alan kazandırılıyor. Kepez Belediyesi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Altınova Bulvarı üzerinde bulunan ve 2000 yılında yapılan Ali Çomak Parkı’nda, tadilat çalışması başlattı. Yapıldığı dönemde ve yakın tarihe kadar parkın çevresinde bulunan gecekonduların yerini ise günümüzde site tarzı yapılar aldı. Bölgede başlayan şehirleşme ve içerisindeki kent mobilyalarının eskimesinden dolayı 2 bin metrekare büyüklüğündeki Ali Çomak Parkı, mevcut ağaçlar korunarak yeniden yapılıyor.

“Ali Çomak Parkı yenileniyor”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yenileme kapsamında parkın hizmet ömrünü tamamlayan kent mobilyalarını, bordür taşlarını, çocuk oyun parkını sökerek, kaldırdı. Toprak tesviyesi, gece aydınlatma, sulama alt yapısı yenilenecek olan Ali Çomak Parkı’na, yeni kent mobilyaları, çocuk oyun parkı, dış mekan spor aletleri konulacak. İçerisindeki mevcut ağaçların korunduğu parka, çim ekilecek ve çeşitli türde bitki de dikilecek.

“Şehirleşen Beşkonaklılar’a yeşil kuşak”

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Ali Çomak Parkı’nın yanı başında bulunan Kırçiçeği Caddesi üzerindeki plan işlevi yeşil bant olan 3 bin metrekare alanı da düzenliyor. Müdürlük işçileri, toprak sererek tesviyesini yaptığı alana çim ekecek ve zeytin, portakal gibi ağaçlar dikecek. Yeşil alan çalışmaları tamamlandığında Beşkonaklılar Mahallesi’ne L şeklinde 5 bin metrekare büyüklüğünde bir yeşil alan kazandırmış olacak. Yeşil alan çalışmaları, günde yüzlerce kişinin ziyaret ettiği Antalya Toptancı Hal’ine giden yollar üzerinde yapılıyor. Bu nedenle yeşil çalışması, toptancı hal çevresine de bir güzellik kazandıracak.

Öte yandan, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, yeşil alan çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlayacaklarını belirttiler.