Berberlerde bayram yoğunluğu

Gazipaşa’da, Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşlar berberler ve kuaförlerde yoğunluk oluşturuyor.

Bayram tıraşına gelen müşterilerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle birçok berber ve kuaför gece geç saatlere kadar hizmetlerini sürdürürken bazı berberler ise randevusuz müşteri kabul etmiyor. Yoğunluğun, ilçede bulunan tüm berberlerde yaşandığına dikkat çeken berber ve kuaförler, bayram tıraşı olmak isteyen vatandaşların randevu almalarını istedi.