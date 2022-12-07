Belediye Sağlık Merkezi’nden 31 bin 461 kişiye göz sağlığı hizmeti

Kepez Belediyesi’nin, Tıp Merkezi Statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi’nin göz polikliniği hizmetinden bugüne kadar 31 bin 461 kişi yararlandı.

Kepez Belediyesi Hizmet Binası yanında hizmet veren Sağlık Bakanlığı’nca Sağlık Merkezi statüsüne alınan Belediye Sağlık Merkezi’nde vatandaşlara özel hastane konforunda sağlık hizmeti veriliyor. 2018 yılından itibaren özel hastane konforunda hizmet veren Sağlık Merkezi’nin göz polikliniği hizmetinden bugüne kadar 31 bin 461 kişi yararlandı. Belediye Sağlık Merkezi Göz Polikliniği’nde göz muayenesi, detaylı fundus muayenesi, çocuklarda şaşılık muayenesi, diyabete bağlı göz dibi muayenesi, göz kuruluğu schimer testi, göz enfeksiyonları ve sarı nokta hastalığı gibi gözle ilgili tüm alanlarda hizmet veriliyor. Poliklinikte son sistem sağlık ekipmanları kullanılıyor. Sağlık Merkezi hizmetlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Belediye Sağlık Merkezi’nin 338 11 22 nolu telefonundan istenilen bilgilere ulaşabiliyor.