Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı

Antalya’da belediyeye ait boş arazileri, parkları tarlaya çevirerek 70 dönümde mısır ekimi gerçekleştiren Muratpaşa Belediyesi, hasatı tamamladı. Kent merkezinde biçerdöverle yapılan hasatta 12 bin 700 kilogram ürün alındı.

Atıl tarım arazilerini yeniden üretime kazandırmak ve pandemi döneminde ortaya çıkabilecek gıda sıkıntısına dikkat çekmek için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın çağrısıyla başlayan ve aralarında Antalya Ziraat Mühendisleri Odası, Antalya Ticaret Borsası, Antalya Ziraatçiler Deneği ve Antalya Ziraat Odası’nın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği mısır ekiminde hasat tamamlandı.

Nisan ayında başlayan proje için Muratpaşa Belediyesi’ne ait boş araziler, parklar yapılan çalışmanın ardından mısır ekimi için uygun hale getirildi ve 7 Nisan’da sivil toplum örgütlerini başkanlarının da katılımıyla tohumlar toprakla buluştu. Başkan Uysal, dönem itibariyle ekim için mısırı tercih ettiklerini belirterek, “Ekimi gerçekleştirdiği dönem mısır tarımına hem uygundu hem de ekim süresi geçmemiş ürünler içinde unu ve ekmeği yapılan tek ürün olmasıyla farklılaşıyordu” dedi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün mısır tarlalarının sulamasından bakımına tüm süreci üstlendiğini belirten Başkan Uysal, şunları söyledi: “Bu iş, ‘Antalya’da neredeyse tüm kentleşme süreçlerini tamamlamış Muratpaşa Belediyesi’ne mi düşer?’ diye tartışmalar oldu. Ama biz ‘Evet, duyarlı olan bütün Türkiye Cumhuriyet’i vatandaşlarına düşer’ diyerek bu çalışmaya başladık. Amacımız tarımsal üretimin devamlığının sağlanmasına dikkat çekmek, başta atıl tarım arazilerini yeniden bu üretim döngüsü içine alınmasını sağlamaktı. Geldiğimiz noktada salgın dolayısıyla gıda krizi ortaya çıkmamış olmakla birlikte bu alanda toplumsal duyarlılık sağladığımızı, birçok belediyenin bu noktada çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini görüyoruz.”

Muratpaşa Belediyesi, mısır hasatı için kent merkezine biçerdöver getirirken Başkan Uysal, 12 bin 700 kilogram ürün elde ettiklerini belirtti. Başkan Uysal, elde edilen bu ürünü un haline getirip belediye aşevinde mısır ekmeği yapacaklarını da sözlerine ekledi.