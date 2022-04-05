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Batı Akdeniz’de 3 ayda 654 milyon 764 bin 27 dolar ihracat

Batı Akdeniz’deki ihracat rakamlarını değerlendiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracat Ukrayna-Rusya savaşına rağmen arttı” dedi.

ANTALYA 05.04.2022, 10:02
Batı Akdeniz’de 3 ayda 654 milyon 764 bin 27 dolar ihracat

Batı Akdeniz’deki ihracat rakamlarını değerlendiren Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracat Ukrayna-Rusya savaşına rağmen arttı” dedi.

“Savaşa rağmen ihracat arttı”

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Antalya, Burdur ve Isparta’yı kapsayan Batı Akdeniz ihracatını değerlendirdi. Ukrayna- Rusya arasındaki savaşa rağmen ihracatın arttığına değinen Çavuşoğlu, “ Antalya, Burdur ve Isparta illerini kapsayan Batı Akdeniz’den gerçekleşen ihracat Ukrayna-Rusya savaşına rağmen arttı. Savaş nedeniyle bu 2 ülkeye gerçekleşen ihracatta ciddi oranda gerileme yaşanırken, diğer ülkelere gerçekleşen ihracat gelecek adına moral verdi. Batı Akdeniz’den Mart ayında yüzde 7,17 oranında artışla 238 milyon 96 bin 535 dolar ihracat gerçekleşti. Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 1 Ocak ila 31 Mart tarihleri arasında gerçekleşen ihracat ise yüzde 24 oranında artışla 654 milyon 764 bin 27 dolar oldu” diye konuştu.

“En fazla ihracat yaş meyve sebzeden”

En fazla ihracatın yaş meyve sebze olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Batı Akdeniz’den Mart ayında en fazla en fazla ihracatı yaş meyve sebze sektörü gerçekleştirirken, doğaltaş ağırlıklı en fazla ikinci ihracatı maden ve metaller sektörü gerçekleştirdi. İlk beşte yer alan sektörlerimizin ihracatlarını geçen yılın Mart ayına göre artırmaları, gelecek adına pozitif bir bakışın gerçekleşmesine neden oldu. Mart ayında ilk beş sektörde yaşanan tek değişiklik demir çelik ile çimento cam ve seramik sektörlerini yer değiştirmesi oldu. Mart ayında gerçekleşen ihracatta bölgemiz adına yaşanan bir diğer olumlu gelişme de kilogram başı fiyat oldu. Yaş meyve sebzede geçen yılın Mart ayında 0,89 Dolar olan kilogram fiyat 1 Dolara, maden ve metaller sektöründe geçen yılın Mart ayında 0,28 Dolar olan kilogram fiyat 0,48 Dolar ağaç orman ürünlerinde geçen yılın Mart ayında 0,64 Dolar olan kilogram fiyat 0,93 Dolar yükseldi. Tüm sektörlerin ortalamasına bakıldığında ise kilogram başı fiyat geçen sene Mart ayında 0,50 Dolar iken bu yıl Mart ayında 0,64 Dolar oldu. Kilogram başı fiyat birkaç sektör dışında ciddi oranda artarak, Batı Akdeniz’in ihraç gelirlerine pozitif katkı sağladı” şeklinde konuştu.

“En fazla ihracat Almanya’ya”

Batı Akdeniz’den Mart ayında en fazla ihracatın Almanya’ya gerçekleştiğini belirten Çavuşoğlu, “ABD ikinci sırada yer aldı. ABD’ye gerçekleşen ihracatın yüzde 84,78 oranında artması dikkatleri üzerine çekerken, en fazla ihracat yapılan 5’inci ülke konumundaki İtalya’ya gerçekleşen ihracat dolar bazında yüzde 96,14 oranında arttı. Ukrayna-Rusya savaşı Mart ayında etkisini hissettirmeye devam etti ve bu 2 ülke Mart ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen ülkeler arasında yer alamadı. Rusya, yüzde 51,22 oranında kayıp ve 8,6 milyon dolar ihracatla 8’nci sırada, Ukrayna yüzde 66,60 oranında gerileme ve 3,3 milyon dolar ihracatla 21’nci sırada yer aldı. Savaşa rağmen ihracatımız rakamsal bazda büyümeye devam ederken, geride kalan ayda Antalya, Burdur ve Isparta’dan 132 ülke ve bölgeye ihracat gerçekleştirildi. Toplam 49 ülkede 1 milyon dolar barajı aşıldı” ifadelerini kullandı.

“3 ayda 654 milyon 764 bin 27 dolar ihracat”

Batı Akdeniz’in 3 aylık ihracatını değerlendiren Çavuşoğlu, “Bölge ihracatının 3 aylık seyrine baktığımızda Antalya, Burdur ve Isparta illerinden 654 milyon 764 bin 27 dolar ihracat gerçekleşti. Geçen yılın 3 aylık dönemine göre ihracatımız yüzde 24 oranında arttı. Rusya-Ukrayna savaşının yaşanmaması halinde ihracat rakamlarındaki artışın yüzde 30’ü bulması bekleniyordu. Yılın 3 aylık döneminde bölge ihracatının yüzde 31,65’ini yaş meyve sebze, yüzde 18,38’ini de maden sektörü gerçekleştirdi. Bu iki sektör, bölge ihracatının yarısını gerçekleştirme başarısını göstermiş oldu. 3 aylık döneminde sadece ihracat rakamlarımız değil, ihracat gerçekleştiren üye sayımız da arttı. Geçen yılın Ocak-Mart döneminde bin 295 olan ihracatçı sayımız, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde bin 537 oldu. Geçen yıla göre ihracatçı sayımız 242 kişi artarken, yüzde 18,68 oranındaki ihracatçı sayısı artışı bölgemizin odağına ihracatı koyduğunu bir kez daha gösterdi. Sektörlerimiz 3 aylık dönemde geçen yıla kıyasla ihracat rakamlarını ciddi şekilde artırdı ve ilk psikolojik sınır olan 500 milyon dolar seviyesini aştı. Şimdi gözler ikinci psikolojik sınır olan 1 milyar dolar rakamını aşmakta” dedi.

“İhracat gerçekleştiren bölge sayısı 144’e çıktı”

Batı Akdeniz’den ihracat gerçekleşen sayının 144’e çıktığına vurgu yapan Çavuşoğlu, “1 Ocak - 31 Mart 2022 tarihleri arasında Antalya, Burdur ve Isparta illerinden ihracat gerçekleştirilen ülke ve bölge sayısı 144’e yükseldi. Rusya ve Ukrayna’nın hala en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke arasında yer alması, savaşa rağmen, ihracat rakamlarındaki ciddi düşüşe rağmen, bölgemiz adına ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Savaş yaşanmamış olsa Rusya’nın ilk sırada, 2 basamak daha yukarıda olması söz konusuydu” diye konuştu.

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