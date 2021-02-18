Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği çevrimiçi toplandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) önderliğinde kurulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (BAÜB) ilk toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Toplantıda BAÜB’ün işleyişi ve yapılması gereken hususlar için üniversiteler arasında iş bölümü planlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) öncülüğünde Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin (BAÜB) kurulma çalışmaları, geçtiğimiz günlerde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan’ın birtakım ziyaretler gerçekleştirmesiyle temelleri atılmıştı. Gerçekleştirilen ziyaretler sonrası, bölge üniversitelerin güçlerinin birleştirilmesinin amaçlandığı BAÜB’ün ilk çevrimiçi toplantısına, ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Prof. Dr. Adem Korkmaz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Ayyıldız ve üniversite genel sekreterleri katıldı. Gerçekleşen çevrimiçi toplantıda üniversite rektörleri sırasıyla söz alarak, BAÜB’ün belirlenen hedefleri için fikir beyanında bulundu.

Konuya ilişkin düşüncelerini dile getiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Bölgemizde bulunan üniversitelerin güç birliğiyle kurulan Batı Akdeniz Üniversiteler Birliği olarak ilk toplantımızı gerçekleştirdik. Değerli Rektör Meslektaşlarımla neler yapabileceğimize dair fikir alışverişinde bulunarak aramızda iş paylaşımları gerçekleştirdik. Güçlerimizin birleşmesiyle bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel birçok alanda yenilikçi ve özgün projelere imza atarak bölgemize önemli katkılar sağlayacağımıza inanıyorum. Bu önemli oluşumun içinde bulunan tüm üniversite yönetimlerine bir kez daha teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan toplantıda BAÜB’ün kuruluşunda üniversitelerin üstleneceği birtakım iş planları yapıldı. Öncelikle yapılması gereken çalışmaların BAÜB logosu, internet sitesi gibi iş planları üniversiteler arasında paylaştırıldı. İş planının dağıtılmasından sonra toplantı sona erdi.