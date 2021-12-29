Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanı Osman Öcal oldu

Antalya’nın Kumluca ilçesi Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği binasında yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında aday olan Tüccar Osman Öcal, derneğin yeni başkanı seçildi.

4 yıldır Metin Mazhar Yel’in yönettiği başkanlığa oy birliği ile Öcal, getirildi. Başkan Osman Öcal’ın yardımcılığını, Ömer Paşayiğit yapacakken, Hüseyin Güven, Ömer Erli, Serkan Şimşir, Hayrettin Doruk ve Mustafa Karaçar’da yönetim kurulu üyeliğine seçildi. Yedek Yönetim Kurulunda ise Hıdır Demirezen ve Zafer Alppınar yer aldı. Denetim kurulunda ise Selçuk Namal, Bülent Karataş ve Celal Savukduran olacak.

Tarımsal sorunların çözümü konusunda yardımcı olacaklarını belirten Osman Öcal konu ile ilgili,“Batı Akdeniz Tüccarlar Derneği Başkanlığını 4 yıldan beri Metin Mazhar Yel arkadaşımız yapıyordu. Kumluca örtü altı sebze üretimin ve narenciye üretiminin merkezidir. Biz tüccarlar olarak ilçemizdeki tarımsal sorunların çözümü noktasında yardımcı olacağız” açıklamalarında bulundu.