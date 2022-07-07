Başpehlivan Cengizhan Şimşek, memleketi Serik’te coşkulu bir şekilde karşılandı

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde altın kemer kazanan Cengizhan Şimşek ve küçük orta büyük boyda 1. olan Atahan Eser, memleketleri Serik’te coşkuyla karşılandı.

Kırkpınar’da altın kemeri kazanan Cengizhan Şimşek ile küçük orta büyük boyda 1. olan Atahan Eser, Serik’teki güreş severler davul zurna ekşiliğinde coşkuyla karşıladı. Belediye binası önünde gerçekleştirilen karşılama töreni sonrası Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, başarılı sporcuları makamında ağırladı. Başkan Aputkan, başpehlivan Şimşek’i 10 tam altın ve Eser’i 6 tam altınla ödüllendirdi.