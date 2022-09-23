Başpehlivan Ali Gürbüz, Döşemealtı’na transfer oldu

Kırkpınar başpehlivanlarından Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne transfer oldu. Başpehlivan Gürbüz, Döşemealtı’nı ve kendisini en iyi şekilde temsil etmek için mücadele vereceğini söyledi.

Kırkpınar Yağlı Güreşleri ve 670. Tarihi Elmalı Güreşleri Başpehlivanı Ali Gürbüz, Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Gürbüz ile birlikte bu yıl 66. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başaltı boyunda şampiyon olarak başpehlivanlığa yükselen Ali İhsan Batmaz da Döşemealtı Belediyesi’ne transfer oldu.

Başpehlivan Ali Gürbüz, imza töreninde yaptığı konuşmada, çok mutlu olduğunu belirterek, “Böyle görkemli bir törene katılan tüm güreşseverlere teşekkür etmek istiyorum. Döşemealtı ve kendi ismimi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele edeceğim. Başta Belediye Başkanımız Turgay Genç ve yöneticilere ata sporumuz güreşe destek verdikleri için teşekkür ederim” dedi.

Ali İhsan Batmaz da tüm güreşseverlere teşekkür ederken, “Döşemealtı’nda Ali Gürbüz ağabeyim ile birlikte altın kemer için mücadele edeceğiz. Başkan Turgay Genç ve ekibine teşekkür ederim” diye konuştu.

Döşemealtı Belediyesi ve Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Turgay Genç, ’Mega Star’ Ali Gürbüz’ün rahmetli babası Recep Gürbüz’ün de Antalya’ya mal olmuş bir sporcu olduğuna dikkat çekerek, “Döşemealtı ata sporu güreşe çok değer veriyor. Biz de özellikle alt yapıda geleceğin Ali Gürbüz’lerini yetiştirmek için çalışıyoruz. Şu an kulübümüzde 100’e yakın sporcumuzla ata sporumuzu yükseltmek, ileriye taşımak için uğraşıyoruz. Şimdi gençlerimizin ufkunu açacak, iyi bir örnek olacak Ali Gürbüz ile yollarımızı birleştirdik. Ali İhsan Batmaz başpehlivanımızla birlikte mukavele imzalıyoruz. Hem ilçemize hem ata sporumuza hem de sporcu kardeşlerime hayırlı olmasını dilerim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.