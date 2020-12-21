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Başkanlardan Kırcami hakkında da yüzde 100 iş birliği mesajı
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen ve görevinin başına dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le online görüşme yaptı. Görüşmede, “Birlik, beraberlik içinde, tam yardımlaşma ile görevimizin başındayız” mesajı verildi.
ANTALYA 21.12.2020, 16:00
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Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 108 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen ve görevinin başına dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le online görüşme yaptı. Görüşmede, “Birlik, beraberlik içinde, tam yardımlaşma ile görevimizin başındayız” mesajı verildi.Başkan Uysal, bugün öğle saatlerinde 108 günlük Covid-19 tedavisinin ardından taburcu olarak görevine dönen Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’le internet üzerinden görüşme yaptı. Her iki başkanının makam odalarından katıldığı görüşmede Başkan Uysal, Muhittin Böcek’e yeniden geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaklaşık 10 dakika süren görüşmede “Birlik, beraberlik içinde, tam yardımlaşma ile görevimizin başındayız” mesajı verildi. İki başkanının görüşmesinde, 5 bin ve 25 binlik imar planları mahkeme kararıyla iptal edilen Kırcami hakkında da yüzde 100 iş birliği içinde oldukları belirtildi.
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