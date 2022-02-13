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Başkanı Miran: “Emeğin hakkını gözetmede, korumada, geliştirmede en doğru sendikayız”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye’nin ve dahil olduğu bölgenin en büyük sendikası olan Eğitim Bir Sen’in 30.kuruluş yıldönümünü kutladı. Miran, “Emeğin hakkını gözetmede, korumada, geliştirmede en doğru sendikayız” dedi.

ANTALYA 13.02.2022, 12:42
Başkanı Miran: “Emeğin hakkını gözetmede, korumada, geliştirmede en doğru sendikayız”

Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Türkiye’nin ve dahil olduğu bölgenin en büyük sendikası olan Eğitim Bir Sen’in 30.kuruluş yıldönümünü kutladı. Miran, “Emeğin hakkını gözetmede, korumada, geliştirmede en doğru sendikayız” dedi.

Eğitim-Bir-Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 14 Şubat 1992 tarihinde, kurulan Eğitim-Bir-Sen’in gelinen noktada yüz binlerle buluştuğunu, Türkiye’nin en büyük sendikası olduğunu ifade etti. Miran, “Kökleri medeniyetimizin derinliklerine uzanan, dalları insanlığı kucaklayan, gölgesinde mazlumların barındığı hareketimiz 30 yaşına girmiş bulunmaktadır. Bu 30 yılın her anında emeğimiz, alın ve akıl terimiz var. Soylu mücadelemizin 30 yılının her anında, çağı kurtarma derdinde olan fedakâr yüreklerin, vefakâr ve cefakâr yiğitlerin emeği ve alın teri vardır. Bu davayı öksüz bırakmayanlara, zor zamanda öne atılanlara, mücadeleyi omuzlayanlara, safları sık tutanlara; hak, emek, adalet mücadelesine baş koyanlara selam olsun” dedi.

“Fikir ve eylem bütünlüğü içindeyiz”

Eğitim-Bir-Sen’in bugün Türkiye’nin ve dahil olduğu bölgenin en büyük sendikası olduğunu kaydeden Başkan Miran, 500 bine yakın eğitim çalışanının teveccühü ile bunu başardıklarını söyledi. Eğitim Bir Sen’in en büyük olmanın ötesinde, emeğin hakkını gözetmede, korumada, geliştirmede en doğru sendika olduğunu belirten Miran, “Fakat belirtmek isterim ki, biz buralara fikir ve eylem bütünlüğü içinde geldik. Eğitim-Bir-Sen, asırları aşan bir tasavvurun, medeniyet inşa eden fikirlerin tezahürüdür. İdeolojilerini emeğin önüne koyanların, örgütlü gücü çatışma aparatı olarak kullananların, üyelerini ideolojilerinin kurşun askeri sayanların emeği, emekçiyi sömürmesine izin vermedik, vermeyeceğiz Bu başarının arkasında davamıza, dava arkadaşlığımıza vefada ortaklık var. Sendikacılığın yönünü ve yöntemini değiştiren bu başarının arkasında, adanmışlıkta ve cefada ortaklık var. İdeolojik eğitim sistemine itirazlarımızın karşılık bulmasına, milletin vesayetten kurtulmasına yol açan sendikacılığımızın arkasında gayrette, azimde ortaklık var” diye konuştu.

“Alanlarda biz vardık”

Son olarak kurucu genel başkanlarını anan Miran, “Tek tip vatandaş üreten eğitim felsefesine set çekmemizde, eğitim hakkının turnikelerden kurtarılmasında, alın terinde, ödenen bedelde ortaklık var. 30 yıllık tarihimiz, vesayet odaklarına, bürokratik oligarşiye, terör örgütlerine karşı milleti, millet iradesini savunma tarihidir. 28 Şubat zemherisinde, 27 Nisan e-muhtırasında, 6-8 Ekim tezgahında, 17-25 Aralık kumpasında, 15 Temmuz işgal girişiminde onurumuzla, gururumuzla, mücadelemizle alanlarda biz vardık. Özlük ve özgürlük mücadelesinde devasa kazanımlar ürettik. Memur-Sen olarak elde ettiğimiz 802 kazanımı kitaplaştırdık, tarihe kayıt düştük. Eğitim-Bir-Sen’in de 82 kazanımını yine bir araya getirdik, onu da tarihe kayıt düştük ama bitmedi, devam ediyor, edecek. Aslolan dünün hafızası, bugünün birikim ve deneyimiyle yarını inşa etmektir. Bu vesile ile kurucu Genel Başkanımız Mehmet Akif İnan’ı saygı ve rahmetle anıyoruz” şeklinde konuştu.

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