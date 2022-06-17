Başkan Yücel’den öğrencilere karne sürprizi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2021-2022 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle birlikte çocukların karne heyecanına ortak oldu. Başkan Yücel, minik öğrencilere boyama kitabı hediye etti.

2021-2022 Eğitim Öğretim yılı, bugün düzenlenen karne töreni ile sona erdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer ve Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz ile birlikte Atatürk İlkokulu’nda çocuklara karne dağıttı. Öğrencilerle sohbet edip karnelerini takdim eden Başkan Yücel, eğitim-öğretime her daim destek olan Alanya Belediyesi’nin çocukların gelişimi ve öğrenimine katkı sağlamak amacıyla hazırlattığı boyama kitaplarından da hediye etti.

“Hepinizi canı gönülden kutluyorum”

Minik öğrencilere eğitim öğretim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Yücel, “Eğitim öğretim hayatında bir yılı daha geride bırakan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bol eğlenceli, neşeli ve keyifli bir tatil diliyorum. Bu süreçte kitap okumayı, ders çalışmayı ihmal etmemelisiniz. Geleceğimizin teminatı siz öğrencilerimizi canı gönülden kutluyorum” diye konuştu.