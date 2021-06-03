Başkan Yücel’den Demirtaş Mahallesi’ne imar müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Mahallesi’nde yaşanan imar sorunu ile ilgili müjdeyi verdi. Hukuki sürecin sona erdiğini belirten Başkan Yücel, “Vatandaşlarımız yapı ruhsatı ve iskân işlemlerine başlayabilecekler” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Demirtaş Mahallesi’nin 18. Madde uygulamasından doğan ve kanayan yarası haline gelen iskan ve yapı ruhsatı sorununun çözüldüğünü müjdeledi. Demirtaş Mahallesi’nde 2010 yılında 123 hektarlık alanda yapılan 18. Madde (parselasyon planı) uygulamasının mahkemeye taşınmasından doğan, yapı ruhsatı ve iskan işlemlerinin askıya alınması durumunun mahkeme kararları ile Alanya Belediyesi lehine sonuçlandığını belirten Başkan Yücel, bölgede hak sahibi olan vatandaşların Alanya Belediyesi’ne ruhsat ve iskan işlemleri için başvurabileceğini açıkladı.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü’nün Antalya 1. İdare Mahkemesi ile yapmış olduğu yazışmalar ve keşifler sonrasında Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin 2021/492 karar numarası ile 20 Mayıs 2021 tarihinde karara bağlanan dava belediyemiz lehine sonuçlanmıştır. Bu karar ile birlikte vatandaşlarımız ruhsat ve iskan işlemlerini gerçekleştirebileceklerdir. Demirtaş Mahallesi sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.