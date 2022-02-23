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Başkan Yücel’den Batı Alanya’ua etüt merkezi müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeler ve çalışmalar üzerine fikir alış verişinde bulundu. Başkan Yücel vatandaşların taleplerini de dinledi ve bölgeye yapılacak olan etüt merkezinin müjdesini verdi.

ANTALYA 23.02.2022, 14:10
Başkan Yücel’den Batı Alanya’ua etüt merkezi müjdesi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Konaklı Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelerek, projeler ve çalışmalar üzerine fikir alış verişinde bulundu. Başkan Yücel vatandaşların taleplerini de dinledi ve bölgeye yapılacak olan etüt merkezinin müjdesini verdi.

Başkan Yücel, vatandaşlarla buluşmaya ve fikir alışverişinde bulunmaya devam ediyor. Batı Alanya’nın en önemli merkezlerinden Konaklı Mahallesinde yapılan çalışmaları anlatan Başkan Yücel, devam eden ve önümüzdeki süreçte hayata geçirilecek olan projelerle ilgili de bilgiler verdi.

Vatandaşlara bölgede yapılan yatırımları anlatan ve projelerle anlayan Adem Murat Yücel, Alanya’nın nüfusunun her geçen gün arttığının altını çizerek, “10 Kasım’da bir veri aldık ve Alanya’da 38 bin 600 yerleşik yabancı vardı. 15 Şubat’ta bir veri daha aldık, 43 bin yabancı burada ikamet ediyor. Bizim merkezi bütçeden aldığımız para yüzde 30-35 civarında. Tabi bizde merkezi bütçe dışında bakanlıklardan aldığımız finanslar, desteklerle ve yatırımlarla belediyemizi iyi bir yere getirdik. Kendi dönemimize başlarken 82 taahhüt yapmışız, bunların neredeyse 40’ına yakınını bitirmişiz, taahhüt olarak koymadığımız 10’un üzerinde yatırım yapmışız, 20’ye yakın projemizin ise tamamlanması için çalışmalar sürüyor. Büyüyoruz, güçleniyoruz, yapılanıyoruz” dedi.

"Vatandaş vizyon bekliyor"

Vatandaşların istek ve taleplerine göre yatırımların şekillendiğini belirten Başkan Yücel, “3 yıl önce Konaklı Düğün Salonu’nu yapmıştık. Oradaki kütüphanesi, kültür merkezi ve altındaki otoparkı ile 5 kata kadar statiği, mimarisi hepsi var. Bugün yapmak istesek 40-50 milyona yapılmaz. Aynı şekilde bölgemize bir tane Engelli Yaşam Merkezi yapılıyor, yine bir tane gençlik merkezi yapılıyor ve 3 aylık bir süreç sonucunda hizmete açılacak. Vatandaş artık şuna bakıyor; yol, su ve alt yapı yapmak kimsenin umurunda değil. Artık bir belediye başkanından ve ekibinden vizyon bekliyor. Sağlıkta bana ne veriyor? eğitimde bana ne veriyor? Okul mu yaptırıyor? yurt mu yaptırıyor? kreş mi yaptırıyor? kütüphane mi yaptırıyor? etüt merkezi mi yaptırıyor? Vatandaş bunlara bakıyor. Bizde Allah’a şükür her yere bunları yaptık” şeklinde konuştu.

"Etüt merkezi müjdesi"

Geniş katılım gösterilen buluşmada Başkan Yücel, vatandaşlara etüt merkezi müjdesi de verdi. Başkan Yücel, “Alanya’mızın hem doğusunda hem de batısında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Konaklı ve Payallar bölgemizdeki projelerimiz ve hizmetlerimiz de devam ediyor. Bölgedeki en önemli eksiğin eğitim alanında olduğunu sizler de dile getiriyorsunuz. Konaklı ve Payallar bölgemizdeki vatandaşlarımız için yeni okul ve eğitim kurumları açılması için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Payallar eski belediye binasını, bölgemizdeki çocuklarımızın faydalanması için etüt merkezine dönüştüreceğiz. Zengin, fakir demeden ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerden başlayarak 720 kişilik bir merkez yapacağız. Geçtiğimiz günlerde gerekli adımları attık, kısa süre içerisinde bu güzel projenin ihalesini gerçekleştireceğiz ve yeni eğitim dönemine yetiştireceğiz” dedi.

Konuşmasının ardından vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Başkan Yücel, notlar alarak en yakın zamanda eksiklerin giderilmesi için çalışmalara başlanacağını belirtti.

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