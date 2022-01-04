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Başkan Yücel: “Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de bir numarayız”

Alanya Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da kurulacak Su üretim ve depolama tesisi hakkında bilgi verdi. Tesis hakkında konuşan Yücel, Alanya’nın yenilebilir enerji konusunda da önde olduğunu belirterek “Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de bir numarayız” dedi.

ANTALYA 04.01.2022, 17:38
Başkan Yücel: “Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de bir numarayız”

Alanya Belediyesi’nin 2022 yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da kurulacak Su üretim ve depolama tesisi hakkında bilgi verdi. Tesis hakkında konuşan Yücel, Alanya’nın yenilebilir enerji konusunda da önde olduğunu belirterek “Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de bir numarayız” dedi.

Alanya Belediyesi’nin 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Alanya Belediye Meclis Toplantı Salonunda gerçekleşti. Meclisin açılış konuşmasını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel gerçekleştirdi. Başkan Yücel, toplantıya Meclis Üyelerine ve 2021 yılı boyunca Alanya’ya katkı sağlayan herkese teşekkür ederek başladı.

“Başkan Yücel’den meclise yeni yıl mesajı”

Meclisin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2022 yılının sağlık, huzur ve barışın hakim olduğu bir yıl olması dileğinde bulundu. Yücel “2022 yılında da yeni projeler ve yeni hedeflerle, birlik ve beraberlik içinde; vatandaşlarımıza daha iyi hizmet için durmadan çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. 2022 yılında pandeminin sona ermesini ve tüm insanlığın sağlıklı günlerine geri dönmesini diliyorum. Herkesin yeni yılını en içten dileklerimle kutlar; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yıl dilerim” dedi.

“Yücel’den Turkovac vurgusu”

Başkan Yücel pandemi sürecinde 2. yılın geride kaldığının altını çizerek, "Pandeminin nedeni olan yeni tip korona virüs ise çeşitli değişikliklere uğrayarak toplum içerisinde varlığını sürdürüyor. Bu değişikliklerin sonuncusu ise omicron varyantı oldu. Maalesef bulaşma riski yüksek olan bu varyantla birlikte Ülkemiz ve tüm Dünya’da olduğu gibi Alanya’mızda da vaka sayısı hızla artış gösteriyor. Yılbaşı akşamı kentimizde bulunan hastanelere gerçekleştirdiğimiz ziyaretler esnasında doktorlarımızdan vaka sayısının hızla artış gösterdiği bilgisini aldık. Bütün vatandaşlarımızdan hem kişisel hem de toplum sağlığımız için maske, mesafe ve hijyen kurallarına hassasiyet gösterilmesini rica ediyorum. Gerekli olmadıkça kalabalık ve kapalı ortamlarda bulunmayalım. Kendimiz ve sevdiklerimiz için dikkatli davranmayı bırakmayalım. Toplum ve kişisel sağlığı için aşı olmayan, aşı sırası gelen herkesi aşısını olmaya davet ediyorum. Ayrıca yerli ve milli aşımız TURKOVAC’ı geliştiren değerli bilim adamımız sayın Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibini kutluyor, her birisine şükranlarımı sunuyorum. Çalışmalarında başarılar diliyor, ürettikleri bu aşının pandemiyi sonlandırmasını diliyorum” diye konuştu.

“Yıllarca kullanılacak bir kaynak”

Alanya Belediyesi’nin hayata geçirmeye hazırlandığı “Su üretim ve depolama tesisi” ile ilgili kamuoyunu bilgilendiren Başkan Yücel, “Uzmanlar, 2025 ve 2035 yılları arasında dünyada içme ve sulama sularında kuraklık yaşanacağını söylüyorlar. Alanya’mız da ülkenin en çok göç alan, en yoğun nüfuslu yerlerden birisi haline geldi. Bununla ilgili de bir çalışma yapmalıyız. Belediyenin sadece yol, asfalt değil sosyal olarak üretkenlik yönünü de görüyoruz ve bu şekilde kendimize kaynaklar üretiyoruz. Ortalama bir, bir buçuk yıldır bir araştırma yaparak bu bölgede bir tesis kurulmasına karar verdik. En son buradaki yerde mutabakata vardık ve sağlıklı bir kaynak bulduk. Bölge yıllarca kullanılacak, verimliliği ve ph değeri çok yüksek bir kaynak olacak. Sağlıklı bir gelir kapısı ve Alanya’nın tanınırlığı açısından önemli bir araç olacağını düşünüyorum. Bu sene Enerji Yönetimi seminerlerine katıldık. Orada gördük ki bizim 4-5 yıl önce yaptığımız uygulamaların hala birçok kamu kurum ve kuruluşunda yeni yapılmaya başlandığını görüyoruz. Yenilenebilir enerji konusunda Türkiye’de bir numarayız” dedi.

Meclis üyeleri Başkan Yücel’in konuşmasının ardından söz alarak projenin destekçisi olduklarını belirttiler ve Alanya Belediyesi’nin gelir elde edecek böyle bir şirket kurmasının çok önemli ve doğru bir adım olacağını söylediler.

“Denetim komisyonu üyeleri belirlendi”

Alanya Belediye Meclis Toplantısında 2022 Yılında görev yapacak Denetim Komisyonu üyeleri de belirlendi. Yapılan oylama sonrası Tunahan Kasapoğlu ve Fevzi Alaettinoğlu, Nazmi Zavlak, Fikret Arık, Alper Birer, Denetim Komisyonu’nda yer alan isimler oldular.

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