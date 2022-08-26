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Başkan Yücel yaylada vatandaşlarla bir araya geldi
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gedevet Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
ANTALYA 26.08.2022, 18:43
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gedevet Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya gelerek bölgedeki yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediye Başkan Yardımcıları Fevzi Alaaddinoğlu, Hasan Erdoğan, Özgür Karamut, Tunahan Kasapoğlu, meclis üyeleri Tunahan Toksöz ve Nuri Tokuş ile birlikte Gedevet Yaylası’nda vatandaşlarla bir araya geldi. Cuma namazını Gedevet Camii’nde kılan Başkan Yücel, ardından Dere Mahalle Muhtarı Hüseyin Uysal’ın düzenlediği yemeğe katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Yücel, Alanya Belediyesi’nin bölgede devam eden ve planlanan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.
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