Başkan Yücel: “Ülke, millet ve bölgeleri belirleyerek dijital tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Alanya Turizm Tanıtma Vakfı ve Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tanıtım modelimizi, elimizde bulunan organizasyonlar başta olmak üzere kültürel, tarihi, doğal güzellikler ve ulaşım avantajı temelinde filtreleyerek sosyal medya alanına kaydırdık” dedi.

Toplantıya, ALTAV ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi olan Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, ALTİD ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Ukrayna’da yapılan ve Ukraynalı ressamların Alanya’yı resmettiği sanatsal tanıtım etkinliği olan “Colors of Life Alanya’nın” etkileri, 2022 Alanya takvimi için görsel seçimleri, tanıtım amaçlı Alanya’ya davet edilecek kişi ve gruplar hakkında planlama, uluslararası fuar takvimi, sosyal medya tanıtım çalışmaları masaya yatırıldı.

"Fuarlardan silinmedik”

Son yıllarda tanıtım modelini fuarlar yerine internet mecrası üzerinden sürdürdüklerini söyleyen Başkan Yücel, “Sadece prestij anlamında bulunmamız gereken fuarlarda yer alıyoruz. Tanıtım modelimizi, elimizde bulunan organizasyonlar başta olmak üzere kültürel, tarihi, doğal güzellikler ve ulaşım avantajı temelinde filtreleyerek sosyal medya alanına kaydırdık. Uluslararası ulaşım planını da göz önünde bulundurarak analizler ışığında seçtiğimiz ülke, millet ve bölgeleri belirleyerek dijital tanıtım çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“Spor turizminde iddialıyız”

Alanya’nın spor turizmi alanında büyük başarılara imza attığını ve sürdürülebilir spor turizmi yapan nadir şehirler arasında yerini aldığını vurgulayan Yücel, “Şehrimizde bugün de devam eden ve 30’uncusu düzenlenen uluslararası triatlon yarışları gibi birçok branşta ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapıyoruz. 16-17 Ekim tarihlerinde Açıksu Yüzme Yarışları Serisi Oceanman Alanya Etabı yine diğer uluslararası önemli organizasyonlarımızdan birisidir. Bu organizasyonlar hem tanıtım anlamında hem de yüzlerce sporcu ve ailesinin Alanya ile tanışıp keşfetmesine, esnafımıza ekonomik katkı sağlamasına sebep oluyor. En iyi tanıtımın da şehrimize gelen insanların mutlu olarak ülkesine dönmesini sağlamak olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu doğrultuda çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek” şeklinde konuştu.