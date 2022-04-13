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Başkan Yücel: “Sözlerimizi yerine getiriyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak ve Mahmutlar ve Kestel Mahallelerinde devam eden yatırımları inceledi. Başkan Yücel, “Doğu mahallelerimiz hayata geçen yatırımlarla parlayan bir yıldız olacak” dedi.

ANTALYA 13.04.2022, 17:40
Başkan Yücel: “Sözlerimizi yerine getiriyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kargıcak ve Mahmutlar ve Kestel Mahallelerinde devam eden yatırımları inceledi. Başkan Yücel, “Doğu mahallelerimiz hayata geçen yatırımlarla parlayan bir yıldız olacak” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi’nin doğu mahallelerinde devam eden ve yapımı planlanan projelerin uygulama alanlarını yerinde inceledi. Başkan Yücel’e icracı müdürlüklerden sorumlu Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Kentsel Tasarım Müdürü Sibel Ademoğlu, belediye mimar ve mühendisleri eşlik etti. Başkan Yücel, Kargıcak’taki yol ve köprü çalışmalarının, Mahmutlar Mahallesi’nde yapımı devam eden spor tesisi, Mahmutlarspor tribünü, kreş ve gündüz bakımevi ve Kestel’de yeni yol projelerini yerinde inceledi.

“Projelerin son aşamasına geldik”

Yatırımların son hızla devam ettiğini belirten Başkan Yücel, “Bugün icracı müdürlüklerimizle birlikte doğu bölgesinde yaptığımız yatırımları inceledik. Kargıcak’ta Barbaros Caddesi’nin devamını niteliğindeki yol ve köprü çalışmalarını, akabinde ise Mahmutlar bölgesinde yeni yaptığımız tenis kortu ve basketbol sahasını barındıran spor tesislerimizi ve yine Mahmutlar’a kazandırdığımız tribünlerin son aşamasına geldik” diye konuştu.

“Mahmutlar’ın ihtiyacı olan projeler bir bir hayata geçiyor”

Kültür Merkezi ve Sağlık Ocağı projelerini de yerinde inceleyen Başkan Yücel, “Mahmutlar için bilindiği üzere söz verdiğimiz bir de kreş projemiz vardı. Kreşimizin hafriyatını tamamlamıştık bugün de Allah nasip ederse temeldeki karo betonunu atacağız. Dere ıslah ve yeni yol çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Atatürk ve Barbaros Caddesi ile yeni açılacak olan 30 metrelik yolların kotlama, hafriyat, temel alt yapıları ve sanat yapılarını da tamamlıyoruz. Söz verdiğimiz gibi hepsini kısa zaman içerisinde halkımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Mahmutlarlılar kendi takımlarını kendi tribünlerinden takip edecek”

Mahmutlar Spor Tesisleri’nin de bir aylık çimlendirme sürecinin ardından kullanıma açılacağını belirten Başkan Yücel, “Mahmutlarsporumuza da bir sözümüz vardı artık Mahmutlar halkı da bir ay sonra kendi tribününden kendi mahallesini, kendi takımını buradan izleyebilecek. Sosyal alanlarından tutun da sunduğu imkânlara kadar her şeyiyle bölgenin en güzel sahalarından, en güzel tribünlerinden birisi oldu. Mahmutlar halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Kestel’de 30 metrelik yol gün sayıyor”

Kestel İsa Küçülmez Caddesi’nden Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) arasındaki ulaşımı rahatlatmak amacıyla açılan 30 metrelik imar yolunu da inceleyen Başkan Yücel, çalışmalarda sona gelindiğini belirtti. Yücel, “Özellikle üniversitemize alternatif bir ulaşım güzergâhı oluşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalar aralıksız sürüyor. Yolumuz yeni Çevre Yolu’nun da hayata geçmesiyle bölgenin trafik yükünü hafifletecek” diye konuştu.

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