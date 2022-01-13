Başkan Yücel: “Sağanak yağışla ilgili ciddi bir sorun yaşamadık”

Alanya Belediyesi ekipleri Alanya’da üç gündür etkili olan aşırı yağışlarda yaşanan olumsuzluklara anında müdahale etti. Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Aşırı yağışlarda oluşan heyelan ve su taşkınlarına ekiplerimizin zamanında aldığı önlemler ve müdahalelerle ciddi bir sorun yaşamadık” dedi.

Sel, su baskını ve heyelanlara anında müdahale eden Alanya Belediyesi Fen İşleri ekipleri, olumsuzlukların önüne geçebilmek için gece gündüz demeden gayret gösterdi. Menfez ve taşkın olan derelerde önlemlerini alan ekipler, kırsal yollarda heyelanlarla kapanan yolları açtı.

“Hasar gören yollar onarılıyor”

Öte yandan aşırı yağışlarda hasar gören, çukurlar oluşan yol ve caddelerde onarım ve stabilize çalışması başlatıldı. Merkez, Avsallar, Toslak, İmamlı, Payallar, Kızılcaşehir ve Akdam mahallelerinde yol düzenleme çalışması devam ederken, İmamlı’da heyelandan dolayı kapanan bağlantı yolunda açma çalışmaları sürüyor.

“Ani müdahale ekiplerimiz gece gündüz sahada”

5 ayrı şantiyede oluşturulan Ani Müdahale ekiplerinin yağmur öncesi ve yağışlar boyunca gece gündüz vatandaşın hizmetinde olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Ekiplerimizin anında müdahale ve alınan önlemlerle çok ciddi bir sorun yaşamadık. Şu an ekiplerimiz sahada onarım ve düzenleme çalışmasını sürdürüyor. Heyelandan dolayı kapanan birkaç yolumuzda ise çalışmalarımız sürüyor” dedi.