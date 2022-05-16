Başkan Yücel, öğrencilerle buluştu

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilk hizmet döneminde yapımını tamamlayarak hizmete sunduğu Payallar Çok programlı Anadolu Lisesi’nde AHENK Projesi bünyesinde öğrencilerle buluştu.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 2018-2019 eğitim/öğretim döneminde hayata geçirdiği projelerinden olan, Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi’ne konuk oldu. Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen, Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) Projesi çerçevesinde Payallar Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Türkler Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluşan Başkan Yücel çiçeklerle karşılandı.

“Eğitime destek asli değil toplumsal görevimiz”

Öğrencilere bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel batı bölgesine hizmet edecek ETÜT Merkezinin yıl içerisinde hizmete gireceğini müjdeleyerek, “Asli görevimiz olmamasına karşın toplumsal görev olarak gördüğümüz eğitime büyük önem ve destek veriyoruz. Bölgenin ihtiyacı doğrultusunda şu anda bulunduğumuz okulu da Alanya Belediyesi olarak hizmete sunmuştuk. Sizlere burada eğitim nasip oldu. İnşallah gelecek nesillere de hizmet vererek nice fidanlar yetiştireceğine inanıyorum. Kreşten, okula, yurttan, kütüphane ve etüt merkezlerine kadar eğitime birçok hizmet kazandırdık. Merkezde olduğu gibi bu yıl içerisinde Payallar Ek Hizmet Binamızı ETÜT Merkezine dönüştüreceğiz ve çocuklarımızın hizmetine sunacağız. Ülkemizi emanet edeceğimiz siz gençlikten biz son derece mutluyuz. Bu güzel etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.