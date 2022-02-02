Başkan Yücel: “Mahmutlar’da 6 büyük projenin temelini atacağız”

Mahmutlarspor’un davetine katılan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’nın en büyük mahallesi olan Mahmutlar’a bu yıl içinde birçok önemli projenin kazandırılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlarspor yönetimi ve futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi. Kulüp Başkanı Yılmaz Bağışlar ve Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Top’un da katıldığı programda Başkan Yücel, 2022 yılında bölgeye yapılacak projeler konusunda katılımcıları bilgilendirdi.

“Şehirde yaşayan herkesi mutlu etmek için çalışıyoruz”

Alanya Belediyesi’nin yaklaşık 4 bin gence farklı spor dallarında eğitim verdiğini belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kentte yaşayan her vatandaşın talebine cevap vermenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Yücel, “İlçede 27 farklı branşta spor kulübü gençlerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyor. Biz alt yapı anlamında tesisleri hazırken kulüplerde görev alan yönetici arkadaşlar da ellerinden gelen imkânı sunmaya çalışıyor. Yerel yönetim olarak biz kamu kurumlarıyla iyi bir işbirliği yaparak, bu konu bir başka kurumun görevi demeden vatandaşın ihtiyacına cevap verecek çalışmalara destek vermeye çalışıyoruz” dedi.

“2022 yılında Mahmutlar’a birçok yatırımımız olacak”

Belediye Başkanı Yücel, Mahmutlar bölgesinde önemli projeleri hayata geçirecek alanların olmaması nedeniyle yapılamayan yatırımların, yeni yapılan planlamaların ardından 2022 yılında hayata geçirileceğini aktardı. Başkan Yücel “3. bölgede yapılan imar çalışmaları sonrası yerlerini ayırdığımız Kültür Merkezi, Kapalı Spor Salonu, Mahmutlar Spor Tesisi, Tenis ve Basketbol Sahaları ile gençlerimizin bütün taleplerine cevap verecek hizmetleri bölgemize kazandıracağız. Ayrıca Gençlik ve Spor Bakanlığı’mızda Mahmutlar Mahallemize bir Gençlik Merkezi kuracak. Hazırlıklarımızı tamamladık, bu ay ki Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı’nda bu alanla ilgili plan meclis gündeminde olacak. 2022 yılında Alanya için şuanda hazırladığımız 23 projenin 6 tanesi sadece Mahmutlar Mahallemizde olacak” diye konuştu. Yücel, ayrıca Mahmutlar’a yapılacak kreşin inşaatının önümüzdeki günlerde başlayacağını söyledi.

“En büyük destekçimiz Alanya Belediyesi”

Mahmutlar Spor Tesisleri’nin kaba inşaatının tamamlandığını ve Mart ayında yapılacak çim ekimi sonrası sahanın hizmete gireceğini belirten Mahmutlar Spor Kulübü Başkanı Yılmaz Bağışlar, “Özellikle hafriyatı çok maliyetli bir projeydi ama işin sonuna yaklaştık. Alanya Belediyesi sadece bize değil ilçede faaliyet gösteren birçok kulübe önemli destekler veriyor eğer bu destekler olmasa bizim, yönetim kurullarının bu görevi yürütebilmesi mümkün olmazdı” dedi.