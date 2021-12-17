banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
VakıfBank, Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda finalde
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
ASELSAN 'Katar iddialarına' ilişkin hukuki süreç başlattı
Togg yeni logosunu seçti
Togg yeni logosunu seçti
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak
Türkiye Ermenistan’ı Rus bağımlılığından kurtaracak

Başkan Yücel: “Mahmutlar’a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MAHKOD’un ev sahipliğinde Mahmutlar sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, “Mahmutlar’a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

ANTALYA 17.12.2021, 15:33
Başkan Yücel: “Mahmutlar’a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, MAHKOD’un ev sahipliğinde Mahmutlar sakinleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, “Mahmutlar’a verdiğimiz tüm sözlerin arkasındayız. Bir bir hayata geçireceğiz” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Mahmutlar Koruma ve Yaşatma Derneği’nin (MAHKOD) düzenlemiş olduğu kahvaltıya katıldı. Mahmutlar esnafı ve vatandaşlar ile bir araya gelen Başkan Yücel’e MAHKOD Başkanı Mesut İlhan, Alanya Belediyesi icracı müdürlüklerden sorumlu Başkan Yardımcısı Özgür Karamut, Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, birim amirleri ve çavuşlar eşlik etti.

“20 yıllık sorunları çözmeye çalışıyoruz”

Programa katılan vatandaşlara hitap eden Başkan Yücel, Mahmutlar’a hizmet getirmek, Mahmutlar’a proje üretmek için durmadan çalıştıklarını belirtti. Başkan Yücel, “1974 yılında belediye olan Mahmutlar’ın Atatürk Caddesi’nin altında bir tane okul yeri var. 50 bin nüfusu olan bölgenin mescitle birlikte 4 tane ibadethane yeri var. Mahmutlar’ın üst bölgelerinde planlama yapmaya çalışıyoruz ancak çok uzun süredir var olan sorunlarla karşılaşıyoruz. 20-25 yıldan bu yana süregelen karşılaştığımız sorunları 6 yılda ancak bitirebildik” dedi.

“Hiçbir yatırımdan ödün vermeyeceğiz”

“Şu anda belirli bölgelerdeki okullarımızdan sabahtan öğleye, öğleden akşama eğitim görülüyor. Yeni okul yapılıyor, daha bitmeden doluyor” diyen Başkan Yücel, “Biz Mahmutlar’a yapacağımız projeleri; gerek spor tesisleri, gerek kültür merkezleri, düğün salonları, kreş, sosyal donatı alanları, tenis kortları vs. hiçbirinden ödün vermeden hayata geçireceğiz” dedi.

“Mahmutlara can suyu olacak projeler yapıyoruz”

“Mahmutlar’da bu kadar yatırıma, sosyal alana ihtiyaç varken geri adım atma lüksümüz yok” diyen Başkan Yücel, “Allah bir kaza bela vermediği sürece bugünkü söylemlerimizin hepsini bu dönem içerisinde bitireceğiz. Mahmutlar iyi bir büyüme hızı yakaladı, ihtiyaç da var. Buralara can suyu olabilmek için Üniversite bölgesinden taşıdığımız 30 metrelik yolu Yangılı bölgesinden başlayarak Kargıcak sınırına kadar bitireceğiz” diye konuştu.

“Üniversitede planlamalar bitiyor”

Karayolları’nın üniversitenin olduğu bölgedeki çalışmaları bitirmek üzere olduğunu, 2022 yılı içerisinde üniversite ve sanayi bölgesindeki yolun kontrollü ve planlı şekilde tamamlanacağını söyleyen Başkan Yücel, “Bizim asıl gayemiz bu şehrin huzur ve güvenliğini sağlamak. Kültürümüzü korumak istiyoruz. Her şey gibi bunun da eğitimle olacağını düşünenlerden biriyiz” şeklinde konuştu.

“Mahmutlar’ın tüm sorunları tek tek çözülecek”

“Yerel yönetimi, özel firmaların ve hayırseverlerimizin destekleriyle güçlendirerek bölgenin eğitim, sağlık, spor gibi ihtiyaçlarını karşılamak için uğraşıyoruz” diyen Başkan Yücel, “Bu bölgenin ihtiyaçlarından birisi de kreş. Onun da yapımına mutlaka başlayacağız. Onda da onay aşamasına geliyoruz. Daha sonra da batı bölgemize yapacağız. Kültür merkezimizi ve salonlarımızı hayata geçireceğiz. Mahmutlar’ın kontrollü bir şekilde her açıdan büyüyeceğine inanıyorum. Sizlerin de buna destek vereceğine inanıyorum. İyi ve akılcı bir yaklaşımla Mahmutlar’ın bütün sorunları çözülecek” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 17 42
2. Konyaspor 17 33
3. Başakşehir 17 29
4. Hatayspor 17 29
5. Fenerbahçe 16 27
6. Alanyaspor 17 27
7. Adana Demirspor 17 26
8. Sivasspor 17 25
9. Beşiktaş 16 24
10. Galatasaray 17 24
11. Giresunspor 17 22
12. Karagümrük 16 22
13. Gaziantep FK 16 21
14. Antalyaspor 17 21
15. Kayserispor 16 19
16. Altay 17 18
17. Göztepe 16 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 16 14
19. Rizespor 16 13
20. Kasımpaşa 17 11
Takımlar O P
1. Ümraniye 16 33
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 16 32
4. Eyüpspor 16 30
5. Bandırmaspor 16 28
6. Samsunspor 16 26
7. İstanbulspor 16 23
8. Adanaspor 17 23
9. Kocaelispor 16 23
10. Gençlerbirliği 16 23
11. Tuzlaspor 15 22
12. Boluspor 17 21
13. Menemenspor 16 20
14. Ankara Keçiörengücü 17 19
15. Manisa FK 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 16 18
18. Denizlispor 16 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 17 41
2. Liverpool 17 40
3. Chelsea 17 37
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 14 25
8. Wolverhampton 17 24
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 17 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 17 42
2. Sevilla 17 37
3. Real Betis 17 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 17 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 17 27
8. Valencia 17 25
9. Espanyol 18 23
10. Villarreal 17 22
11. Osasuna 17 22
12. Athletic Bilbao 17 21
13. Celta de Vigo 18 20
14. Mallorca 17 20
15. Granada 16 16
16. Elche 18 15
17. Deportivo Alaves 17 15
18. Cádiz 17 13
19. Getafe 17 12
20. Levante 17 8