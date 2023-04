Başkan Yücel: "Konaklı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz"

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in geleneksel hale getirdiği İftar Sofrası, Mahmutlar Mahallesi’nin ardından dün akşam da Konaklı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. İftara batı bölgesinden vatandaşlar ve protokol üyeleri yoğun ilgi gösterdi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in her yıl düzenlediği İftar Sofrası programı Mahmutlar Mahallesi’nin ardından Konaklı Mahallesi’nde vatandaşlarla buluştu. Konaklı Saat Kulesi yanında düzenlenen programa protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

Başkan Yücel ve vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açarak, dua ettiler.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, iftar yemeğinin ardından yaptığı konuşmada; “Bir kardeşlik sofrası olan iftar soframızda sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu kutsal ayın tüm rahmet ve bereketiyle, ülkemize ve tüm İslam Alemine hayırlar getirmesini, birliğimizin ve beraberliğimizin, daim olmasını temenni ediyorum. Her birinize bu muhabbet sofrasına katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Konaklı’nın hizmetin en iyisine, her şeyin en güzeline layık olduğunu vurgulayan Başkan Yücel; “Konaklı için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmaya devam edeceğiz. Güçlü yatırımlarla, güçlü bir gelecek inşa edeceğiz. Kıymetli hemşehrilerim; Konaklı ve bölge halkı olarak her zaman bizlere destek verdiniz, güç verdiğiniz için teşekkür ederim. Sizin dualarınız, sevginiz, desteğinizle bölgeme ve memleketime en iyi şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz. Hepinize şükranlarımı sunuyorum. Yan yana, gönül gönüle hep birlikte Alanya’mız için çalışmaya devam edeceğiz. Katılımlarınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.