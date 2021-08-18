Başkan Yücel, gönüllü yangın ekibi ile bir araya geldi

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, ilçede çıkan yangınlara müdahale etmek için vatandaşlar tarafından kurulan gönüllü yangın söndürme ekibiyle bir araya geldi.

Başkan Adem Murat Yücel, Alanya’da çıkan yangınlara müdahale etmek için Okurcalar, İncekum ve Alara mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından kurulan, gönüllü yangın söndürme ekibiyle buluştu. Ziyarette Başkan Yücel, özellikle Güzelbağ yangınında özveriyle mücadele eden ve gönüllülük esasıyla çabalayarak yangınların söndürülmesinde büyük pay sahibi olan grup üyelerini tebrik etti.