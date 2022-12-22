Başkan Yücel: “Çocuklarınız bizlerin en kıymetli emaneti”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda konaklayan ve eğitim öğretim hayatını sürdüren öğrencilerin velileriyle bir araya gelerek, “Önceliğimiz onların aile sıcaklığında kaliteli bir yaşam sürmesi. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar, sizlerin bizlere en kıymetli emaneti” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 5 Milyon TL’nin üzerinde bir yatırımla hizmete kazandırdığı Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nda öğrencilerin velileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, kırsal bölgelerde yaşayan ve ulaşım sıkıntısı çeken kız öğrencilerin barınma sorununu çözmek amacıyla eğitime kazandırdığı, konforuyla 5 yıldızlı otelleri aratmayan kız yurdunda ailelerden gelen talep ve önerileri dinledi.

Öğrencilere sınırsız hizmet

Alanya Belediyesi Oba Kız Öğrenci Yurdu’nun öğrenciler için her şeyin düşünülerek yapıldığını söyleyen Başkan Yücel, kız yurdunda öğrencilerin barınma, çamaşır yıkama-kurutma, kahvaltı ve akşam yemeği, kütüphane, dinlenme, bilgisayar odası, oyun-eğlence grupları, spor salonu ve okul servisi gibi pek çok hizmetin bulunduğunu belirtti.

“Çocuklarınız bizlerin en kıymetli emaneti”

Başkan Yücel, kız yurdunun konfor bakımından 5 yıldızlı bir oteli aratmadığını vurguladı. Başkan Yücel; “Biz bu yurdu yaparken önceliğimiz kırsal mahallelerdeki kız çocuklarımızın ulaşım ve barınma sorunuydu. Çok şükür dört dörtlük bir kız yurdu oluşturduk. Önceliğimiz onların aile sıcaklığında kaliteli bir yaşam sürmesi. Gerek görevli arkadaşlar gerekse müdürlerimiz öğrencilerimizle yakından ilgileniyor. Çocuklarımızın güvenli, huzurlu ve kaliteli bir yaşam standardı için var gücümüzle çalışıyoruz. Çünkü onlar, sizlerin bizlere en kıymetli emaneti” dedi.

Kız çocuklarının sorunlarını tespit etmede ailenin çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayan Başkan Yücel, velilerden gelen talepleri tek tek not alarak çözüm önerilerini onlarla birlikte değerlendirdi. Veliler de çocukları için ucuz ve bir o kadar da kaliteli ve konforlu bir hizmet veren yurt için Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’e teşekkür etti.