banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Antalya’da 3 ilçede fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Antalya’da 3 ilçede fırtına nedeniyle okullar tatil edildi
Ahmet Nur Çebi: Masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle!
Ahmet Nur Çebi: Masaya vurarak değil, Beşiktaş gelenekleri ve nezaketiyle!
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı
Başak Cengiz'in katili hakkında iddianame hazırlandı

Başkan Yücel: “ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşan Başkan Yücel, Alanya’daki eğitimin geldiği noktadan bahsederek, “Kestel Belediye Başkanı olduğum dönemde sadece işletme fakültemiz vardı ve çok iyi hatırlıyorum sadece 39 öğrencimiz vardı. Öğrencilerimizden en az 30 tanesinin adını bilir ve onlarla görüşürdüm. Şimdi ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü” dedi.

ANTALYA 29.12.2021, 18:09
Başkan Yücel: “ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi öğrenci kulüpleri temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Yücel, öğrencilerin istek ve önerilerini dinledi. Toplantıda konuşan Başkan Yücel, Alanya’daki eğitimin geldiği noktadan bahsederek, “Kestel Belediye Başkanı olduğum dönemde sadece işletme fakültemiz vardı ve çok iyi hatırlıyorum sadece 39 öğrencimiz vardı. Öğrencilerimizden en az 30 tanesinin adını bilir ve onlarla görüşürdüm. Şimdi ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü” dedi.

Toplantıya Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi SKS Başkanı Hayri Akın, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi SKS Müdürü Nesrin Elezer katıldı. Toplantıda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, kulüp temsilcilerine yapılacak olan tüm projelerde birlikte çalışmak istediklerini belirterek, Alanya Belediyesi Gençlik Hizmetleri Birimi ile birlikte hareket edilerek Alanya’yı eğitimde marka bir şehir haline getirmek istediklerini söyledi.

"Yerel yönetimler olarak sorumluluklarımız var"

Öğrenci kulüp temsilcilerine seslenen Başkan Yücel, “Dünyanın neresinden olursa olsun, ülkemizin neresinden olursa olsun burada yaşayan tüm insanların en güzel şekilde sağlıklı, huzurlu, güvenli ve refah seviyesi yüksek şekilde yaşaması ve herkesin mutlu olması bizim yegane temennimiz. Yerel yönetimler olarak bir sorumluluğumuz var. Bu şehirde en iyisini yapabilmek için mücadele ediyoruz. Sadece yol, su, köprü, altyapı veya ulaşım değil, bunların yanında insanların sosyal yaşantılarına da katkı sağlamak istiyoruz. Bizim en büyük hedefimizde eğitimdir, sağlıktır, istihdamdır. Alanya Belediyesi son yıllarda çok büyük bir ivme yakaladı. Okullar, yurtlar, fakülteler, kreşler, kütüphaneler ve etüt merkezleri yaptıran bir belediye olduğunu görebilirsiniz. Yerel yönetimin, üniversitelerle ne işi var diyebilirsiniz ama biz oraları tırnaklarımızla kaza kaza yaptık ve bu üniversitelerin kurulması için hep birlikte büyük bir çaba sarf ettik” diye konuştu.

"Alanya güzel ve renkli bir şehir"

Başkan Yücel öğrencilere Alanya hakkında bilgiler verdi ve dünyanın her yerinden binlerce insanı Alanya’da ağırladıklarının altını çizdi. Başkan Yücel, "Alanya’da yaklaşık 40 bin yerleşik yabancı yaşıyor. 126 ülkeden insan Alanya’ya gelerek yerleşmiş durumda. Türkiye’nin de 81 ilinden göç alan bir şehiriz. Ben 18 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Kestel Belediye Başkanı olduğum dönemde sadece işletme fakültemiz vardı ve çok iyi hatırlıyorum sadece 39 öğrencimiz vardı. Öğrencilerimizden en az 30 tanesinin adını bilir ve onlarla görüşürdüm. Şimdi ALKÜ büyüdü binlerce öğrencisi olan bir kuruma dönüştü. Bu da bizleri çok mutlu ediyor, gururlandırıyor. İnanın bu şehir gerçekten güzel bir şehir ve renkli bir şehir" dedi.

"Başkanımız eğitimle ilgili hiç bir konuda bizi geri çevirmiyor"

Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz’da kulüp temsilcisi öğrencilere seslenerek, çalışmalardan bahsetti. Müdür Yılmaz, “Liseden mezun olurken sizlere ’ders çalış, onu yapma, bunu yap’ denildi ve hep kısıtlandınız. Yapamadığınız şeyleri burada yapmanız gerekiyor ve sizlerde kulüp temsilcisi olarak buna büyük bir adım atmışsınız. Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak 10 tane iş varsa 5 tanesini başkanımızdan rica ediyoruz ve o yapıyor. Gerçekten eğitimle ilgili hiç bir konuda geri adım atmıyor ve bizleri geri çevirmiyor. Mesela 10-11 Şubat’ta Üniversite Tanıtım Günleri yapacağız ve Türkiye’nin her yerinden üniversiteleri buraya davet edeceğiz. Bu proje tamamen Alanya Belediyemizin planladığı ve belediyemizin imkanları ile yapılan bir organizasyon” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 17 28
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8