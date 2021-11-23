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Başkan Yücel: “Alanya’nın gelecek 50 yılını planlıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da faaliyet gösteren inşaat sektörünün paydaşı odaların temsilcileri ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, Alanya’yı ortak akılla yönetmeyi ve uluslararası itibarını artırmayı amaç edindiklerini söyledi. Başkan Yücel, “Sizler bu şehrin yalnız bu gününü değil, 40-50 yıl sonrasını görürsünüz. Biz de sizlerle çalışmaktan zevk alıyoruz” dedi.

ANTALYA 23.11.2021, 00:07
Başkan Yücel: “Alanya’nın gelecek 50 yılını planlıyoruz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya’da faaliyet gösteren inşaat sektörünün paydaşı odaların temsilcileri ve üyeleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Yücel, Alanya’yı ortak akılla yönetmeyi ve uluslararası itibarını artırmayı amaç edindiklerini söyledi. Başkan Yücel, “Sizler bu şehrin yalnız bu gününü değil, 40-50 yıl sonrasını görürsünüz. Biz de sizlerle çalışmaktan zevk alıyoruz” dedi.

Başkan Yücel, Alanya’da temsilciliği bulunan inşaat sektörünün paydaşları konumundaki İnşaat Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, İç Mimarlar Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Jeofizik Mühendisleri Odalarının temsilcileri ve üyeleriyle bir Restoran’da bir araya geldi.

“Sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz”

Kahvaltı sonrasında bir konuşma yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sürekli gelişen ve büyüyen Alanya’nın sorunlarının ortak akıl ile çözülebileceğini söyledi. Hayata geçirdikleri her hizmet ve projenin istişarelerle oluşturulduğunu belirten Başkan Yücel, “Alanya hepimizin, Alanya’nın geleceği hepimizin geleceği. Bu anlamda yerel yöneticiler olarak bu kente bir katma değer oluşturabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. En büyük katkı ve desteği de sizlerden alıyoruz. Bugün de sizlerle bir araya gelmek, yerel yönetime sizleri dahil etmek, sivil toplum kuruluşlarının yönetime ortak olmasını sağlamak istedik. Acılar paylaştıkça azalır, sevinçler paylaştıkça artar. Bu bağlamda sizlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehir planlamasında şehir plancıları ile çalışmak zorundayız. Sizler bu şehrin yalnız bu gününü değil, 40-50 yıl sonrasını görürsünüz. Biz de sizlerle çalışmaktan zevk alıyoruz” dedi.

“Pandemi Alanya’ya ilgiyi artırdı”

Alanya’nın kontrollü büyümesinin sağlanması adına her meslek grubunun görüşlerine önem verdiklerini ifade eden Başkan Yücel, “Her mikrofonun başına geçtiğimizde aynı şeyi söylüyoruz; Alanya dünyanın en huzurlu, en mutlu, en güvenli kentlerinden birisi. Bunu söylerken de gurur duyuyoruz. Son zamanlarda şehrimize olan aşırı ilgiden doğan göçü, sizlerin de destekleriyle daha kontrollü biçimde sürdürmek ana hedefimiz. Sizlerin fikir ve görüşlerine ihtiyacımız var. Biz ilk göreve geldiğimizde 276 bin civarında olan Alanya nüfusu bugün 334 bin civarında. 7 yılda 60 bin büyüyen bir nüfus var. Birçok turizm kenti pandemi nedeniyle ziyaretçi kaybederken Alanya tam aksine daha da büyüyor” diye konuştu.

“Eleştiriler bizi yıpratmaz daha iyi yapar”

Başkan Yücel, “Eleştiriler çalışkan insanları yıpratmaz, aksine daha iyi yapar. Ne kadar eleştiri gelirse kendimizi daha iyi olmaya zor, çalışmalarımızı ona göre yönlendiririz. Herkese kulak veriyor, herkesin fikirlerini harmanlayarak proje üretmeye çalışıyoruz. Projelerimizi planlarken ince eliyor, sık dokuyoruz. Ancak şehirde kontrol altına almaya çalıştığımız bir kontrolsüz büyüme var. Alanya’nın bir kültür medeniyet şehri olması, üniversitenin gelmesi, Gazipaşa Havalimanı’nın açılması, Alanyaspor ve Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanyalı olması buranın cazibesini artıran faktörler arasında” ifadelerini kullandı.

“Alanya’yı uluslararası alanda söz sahibi yapmaya çalışıyoruz”

“Biz üreten, çalışan, sanatta, sporda, kültürde, eğitimde, sağlıktan rol alan bir yapı oluşturuyoruz” ifadelerine yer veren Başkan Yücel, “Etüt merkezleri, yurtlar, okullar, kreşler yaptırıyoruz. Temel alt yapıdan kurumsallaşma ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de bin 397 belediye var 200’e yakını bizlerin kurumsallaşmasından model almak için sıra bekliyor. Engelli yönetmeliğinde Türkiye’deki 3 belediyeden birisiyiz. İngiltere’deki fuarlara Türkiye’yi temsilen biz gidiyoruz. Gastronomi dalında, Mutfak Mirası alanında Türkiye’de iki belediyeden birisiyiz. İnsanlar Alanya’nın değerini daha yeni anlamaya başladı. Biz bugüne kadar bu farkındalığı oluşturmaya çalıştık. Alanya’yı sadece Türkiye’de değil uluslararası alanda yarışacak bir yapıya büründürüyoruz” diye konuştu.

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