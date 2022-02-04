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Başkan Yücel: “Alanya mutlaka il olmalıdır”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 333 bin 104 olan Alanya’nın nüfusu 17 bin 532 artarak 350 bin 636 oldu. TÜİK’in açıkladığı rakamları değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Açıklanan son rakamlara göre, Alanya’nın nüfusu 26 ilden daha yüksek. Bir önceki yıla göre Alanya’mızın nüfusu yüzde 5.26 artarken, nüfus artış hızımız yüzde 51.3 olarak gerçekleşti. Bu da bize gösteriyor ki, Alanya herkesin yaşamak istediği, cazibesiyle göç alan ve sürekli katlanarak büyüyen bir şehir. Her zaman söylediğimizi yineliyoruz. Alanya mutlaka il olmalıdır” dedi.

ANTALYA 04.02.2022, 17:16
Başkan Yücel: “Alanya mutlaka il olmalıdır”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre 333 bin 104 olan Alanya’nın nüfusu 17 bin 532 artarak 350 bin 636 oldu. TÜİK’in açıkladığı rakamları değerlendiren Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Açıklanan son rakamlara göre, Alanya’nın nüfusu 26 ilden daha yüksek. Bir önceki yıla göre Alanya’mızın nüfusu yüzde 5.26 artarken, nüfus artış hızımız yüzde 51.3 olarak gerçekleşti. Bu da bize gösteriyor ki, Alanya herkesin yaşamak istediği, cazibesiyle göç alan ve sürekli katlanarak büyüyen bir şehir. Her zaman söylediğimizi yineliyoruz. Alanya mutlaka il olmalıdır” dedi.

“Merkez ilçeler dışında nüfusu en çok artan ilçeyiz”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. TÜİK rakamlarına göre 2021 yılında 333 bin 104 olan Alanya’nın nüfusu yüzde 5,26’lık bir artışla 350 bin 636 oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Nüfusumuz 26 ilden fazla ve her yıl katlanarak büyüyoruz. Antalya genel anlamda yüzde 2.81 büyürken, Alanya olarak yüzde 5.26 büyümüşüz. Antalya’nın merkez ilçeleri dışında nüfusunu en çok arttıran ilçeyiz. Döşemealtı ve Konyaaltı’ndan sonra nüfus artış hızı en yüksek ilçeyiz. Türkiye genelinde ise, 922 ilçe içerisinde nüfusu en çok artan 12. ilçeyiz ve bizden önce gelen diğer ilçeler büyükşehirlerin merkez ilçeleri konumunda” dedi.

“Alanya herkesin yaşamak istediği bir şehir”

Alanya’nın her yönüyle il olmayı hak ettiğini belirten Belediye Başkanı Yücel, “Alanya, taşıdığı turizm potansiyeli, tarihi ve kültürel değerleri ile bir turizm cenneti ve dünya markası olan bir şehirdir. Aynı zamanda Alanya’mız cazibesiyle göç alan ve dünya üzerinde herkesin yaşamak için tercih ettiği bir şehir. Birçok ülkeden insanın en çok yerleşip yaşamak istediği şehiriz. Şu an 40 bine yakın yerleşik yabancı kentimizde huzur ve güvenle yaşıyor. Gazipaşa Alanya Havalimanıyla, Alanya Hamdullah Emin Paşa ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitelerimizle, Alanya’mızın adını her platforma tanıtan Alanyaspor’umuzla, ülkemize girdi sağlayan ticari ve sosyal yapımızla artık Alanya il olmayı çoktan hak etmiştir. Her ne kadar nüfusumuz 350 bin olarak görünse de yazın 1-1.5 milyonun üstünde kışın da en az 400-500 bin yerli ve yabancı turist kentimizde ikamet etmektedir. Bu kadar hızlı göç alan ve turizm kapasitesi bu kadar fazla olan bu kentte yaşayan her bir vatandaşımızın sağlık, eğitim, ulaşım, kültürel ve sosyal imkânlardan en iyi şekilde hizmet alabilmesi için il olmamız şarttır. Bir kez daha, daha güçlü bir şekilde Alanya’nın il olması gerektiğini söylüyoruz” diye konuştu.

“Nüfusu en çok artan mahalle Mahmutlar”

TÜİK’İn açıkladığı rakamlara göre Alanya’nın nüfusu en çok artan mahallesi Mahmutlar oldu. Mahmutlar’ın 45 bin 773 olan nüfusu 7 bin 71 kişi artarak 52 bin 844’e çıktı. Mahmutlar’ın ardından sırasıyla Oba, Kestel, Avsallar ve Kargıcak Mahallelerinin nüfusu arttı. Nüfusu, bir önceki yıla göre en çok büyüyen mahalle ise yüzde 28’lik artışla Kargıcak Mahallesi oldu.

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