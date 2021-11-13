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Başkan Uysal’dan iklim değişikliği mesajı: “Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı’nın açılışında “Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı. Ciddi çevreci tutum almak, orta alanda çok top çevirmemek, doğrudan sonuç alıcı, planlı hareketleri zorlamak mecburiyetindeyiz. Bütün kamu yönetimleri, hepimiz, hep beraber” diye konuştu.

ANTALYA 13.11.2021, 12:07
Başkan Uysal’dan iklim değişikliği mesajı: “Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı’nın açılışında “Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı. Ciddi çevreci tutum almak, orta alanda çok top çevirmemek, doğrudan sonuç alıcı, planlı hareketleri zorlamak mecburiyetindeyiz. Bütün kamu yönetimleri, hepimiz, hep beraber” diye konuştu.

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin düzenlendiği ve dün tarihi Kaleiçi Yat Limanı’nda deniz dibi temizliği çalışmasıyla başlayan +0,5 Akdeniz’in Geleceği İklim Değişikliği Çalıştayı’nda bilimsel oturumlar Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde başladı.

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Belediye Başkanı Uysal, dünyanın giderek akut bir hal alan çevre ve su sorunuyla karşı karşıya olduğunu söyledi. Hayatı tehdit eden bir durumun söz konusu olduğuna dikkat çeken Başkan Uysal, “Artık şu durumdan söz edemeyiz. Çevrecilik şirin bir sosyal duyarlılık değildir” dedi. Artık bireylerin, kurum ve kuruluşların, yerel ve genel idarelerin çok ciddi tutum alma zorunluluğu olduğunu dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Hep beraber ne yapacaksak yapmanın zamanı. Çevreci faaliyetlerde bulunmak için çok geç. Çevreci sosyal faaliyetler ihtiyacımızı görmüyor. Ciddi çevreci tutum almak, orta alanda çok top çevirmemek, doğrudan sonuç alıcı, planlı hareketleri zorlamak mecburiyetindeyiz. Bütün kamu yönetimleri, hepimiz, hep beraber.”

“Sonuç bildirgesi açıklanacak”

Çalıştayda gerçekleştirilecek bilimsel oturumların ardından bir sonuç bildirgesinin açıklanacağını belirten Başkan Uysal, “Net, somut, uyaran bir sonuçla çıkmak istiyoruz. Acil eylem planına ve uygulama yapmaya bütün kurum ve kuruluşları davet ediyoruz” dedi. Bunun zorunluluk olduğunu dile getiren Başkan Uysal, çünkü hala su kıtlığına yol açacak ürün deseni içinde bulunan tarım ürünlerinin desteklendiğini, mevcut olan su kaynaklarının kirletildiğini, atık yönetimi iş birliğinin yüzde 100 sağlanamadığına dikkat çekti.

Canlı heykel performansı

Başkan Uysal’ın konuşması sırasında Türkan Şoray Kültür Merkezi sahnesinde su kıtlığına dikkat çeken canlı heykel performansı kendisine eşlik etti. Başkan Uysal, konuşmasının ardından, çalıştay kapsamında su altı fotoğraf sergisi açılan Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD) Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen’e teşekkür plaketi takdim etti.

‘Antalya yaşanmaz hale gelebilir’

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve çalıştay bilimsel oturum danışmanı Prof. Dr. Gökhan Civelekoğlu ise çalıştayın isminde yer verilen +0,5 rakamı ve Akdeniz’in Geleceği ifadesinin önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Civelekoğlu, bilimsel senaryolarda dünyada sıcaklığın 2030 yılına kadar 1,5 derece artacağı ve artışın bununla ile sınırlı kalması için acil harekete geçilmesi gerektiği uzun süredir belirtildiğini aktardı.

Aksi taktirde yükselişin 2 dereceyi bulacağı ve aradaki +0,5 derecelik farkın, Türkiye’nin de içinde bulunduğu Akdeniz Havzası’nı 2 ila 8 kat daha olumsuz etkileyeceği öngörüldüğünü aktaran Prof. Dr. Civelekoğlu, “Türkiye’de bu durumdan en çok etkilenecek kentlerden biri de Akdeniz kıyısına 640 kilometre sınırı olan Antalya. Özetle yarım derecelik sıcaklık artışı, Antalya’mızı yaşanmaz hale getirebilir” diye konuştu.

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