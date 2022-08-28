Başkan Uysal’dan Akseki ve İbradı ziyareti

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, haftayı Batı Torosların zirvesinde tamamladı. İbradı’da düzenlenen Üzüm Bayramı için bölgede bulunan Uysal, etkinlikten bir gün önce Akseki’deydi. Uysal, her iki ilçede Millet İttifakını oluşturan siyasi partileri ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlerde Türkiye’nin geleceği üzerine görüşler ifade edildi.

Başkan Uysal’ın Akseki’de ilk durağı CHP İlçe Başkanlığı oldu. İlçe Başkanı Mine Kaya’nın karşıladığı Başkan Uysal, partililerle Türkiye gündemini değerlendirdi. Başkan Uysal, değişim talebinin toplumda geniş bir karşılık bulduğunu söyledi. Türkiye’nin öncelikli gündeminin iş ve aş olduğunun altını çizen Başkan Uysal, “Sabit gelirli insanlar için enflasyon vergi demek. Güçlü bir vergi. Yüzde 200 vergiye can dayanmaz” dedi.

Süleyman Demirel parkı açılıyor

Başkan Uysal’ın ikinci durağı İYİ Parti İlçe Başkanlığı oldu. İlçe Başkanı Nail Kartal’ın da bulunduğu ziyarette Başkan Uysal, 2 Eylül Cuma günü saat 18.30’da Perge Bulvarı’nda 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel Parkı’nı törenle açacaklarını belirterek ilçe başkanı ve partilileri davet etti. İYİ Parti ziyaretinin ardından Başkan Uysal ve beraberindekiler Saadet Partisi’ne geçti.

Kahvede oturdu, esnafla dertleşti

Uysal’ın ilçede bir sonraki adresi Akseki Esnaf ve Sanatkarlar Odası oldu. Eski Akseki Belediye Başkanı İsmet Uysal’ın da yer aldığı ziyarette Başkan Uysal, Oda Başkanı Ömer Faruk Yılmaz’la gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Yılmaz, pandemi sürecinin esnaf için zor geçtiğini belirterek, “İşin doğrusu esnafımız krediye geçiniyor” dedi. Ziyaretin sonunda Yılmaz, Başkan Uysal’a Akseki yöresinin tahin ve pekmezini hediye etti. Başkan Uysal, Akseki’de esnafı da ziyaret etti. İlgiyle karşılanan Başkan Uysal, kahvede oturup Aksekililerle çay içti, markette, manavda, konfeksiyoncuda esnaf ve vatandaşlarla ülke gündemine ilişkin sohbet etti.

Üzüm Bayramı’na katıldı

Geceyi burada geçiren Başkan Uysal, cumartesi ise İbradı Belediyesi’nin düzenlediği Üzüm Bayramı’na katıldı. Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru’nun karşıladığı Başkan Uysal, etkinlik öncesi ilçede ziyaretlerde bulundu. CHP İbradı İlçe Başkanı Selim Özaltın ve yönetimiyle bir araya geldi, İYİ Parti İbradı İlçe Başkanı Semih Yamansoy’u da ilçe binasında ziyaret etti. İYİ Parti ziyaretinde Başkan Uysal’a Türk Bayrağı hediye edildi. Başkan Uysal, Saadet Parti İbradı İlçe Başkanlığını da ziyaret etti. Başkan Uysal, İbradı’da siyasi partilerin yanı sıra esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi. Başkan Uysal, ziyaretlerinin ardından Üzüm Bayramı’na katıldı.