Başkan Uysal: “Ülke, insan sevgisi, azim ve inanç bizleri birleştiriyor”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya İş İnsanları Derneği’nin (ANTİAD) düzenlediği etkinlikte, “Ülke, insan sevgisi ve geleceğe duyulan azim ve inanç bizleri her türlü her koşulda birleştiriyor. Birleştirmeye de devam etmeli” dedi. Başkan Uysal, ‘ANTİAD Buluşturuyor’ programının hafta konuğu oldu. Toplantıda Başkan Uysal’a ANTİAD Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla onursal üyelik belgesi takdim edildi.

Başkan Uysal, burada yaptığı konuşmada, kişi başı milli gelirin 25 - 30 bin dolar olacağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifade ettiği muasır uygarlık düzeyini yakalayacak bir Türkiye’ye inancını hiç kaybetmediğini söyledi. Başkan Uysal, bu inançla her gün daha iyisini yapmak için çalıştıklarını belirtti. Daha iyiyi ve yeniyi arayan kişiler arasında siyaseten farklılıklar olabileceğini belirten Başkan Uysal, bu arayışın ülkeleri ve şehirleri kalkındıracağını, kültürde, sanatta ve bilimde ileri gitmesini sağlayacaklarını dile getirdi. Başkan Uysal, “Ülke, insan sevgisi ve geleceğe duyulan azim ve inanç bizleri her türlü her koşulda birleştiriyor. Birleştirmeye de devam etmeli” dedi.