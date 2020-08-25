Başkan Uysal, sünnet çocuklarını hastanede ziyaret etti

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Covid-19 nedeniyle şenlikleri iptal edilen geleneksel Sünnet Şöleni kapsamında özel bir hastanede sünnet olan çocukları ziyaret etti. Uysal, çocuklara ve ailelerine geçmiş olsun dileklerini iletirken, içinde Antalyaspor maskesinin de bulunduğu çeşitli hediyeler verdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlendiği Sünnet Şöleni, bu yıl covid-19 pandemisi nedeniyle şenlik olmadan gerçekleştirildi. Muratpaşa Belediyesi, özel bir hastaneyle birlikte 120 çocuğun sünnetini ücretsiz gerçekleştirirken, Başkan Uysal da hastanede operasyonları tamamlanan çocukları ziyaret etti.

Ziyarette çocuklara ve ailelerine hem geçmiş olsun dileklerini ileten, hem de “Hayırlı olsun” diyen Uysal, sünnet çocuklarına aralarında Antalyaspor maskesinin de bulunduğu çeşitli hediyeler de verdi.

Muratpaşa Belediyesi’nin bu yıl sünnetini gerçekleştirdiği çocuklar arasında Antalya’da yaşayan yabancılar da vardı. Kazakistan’dan gelerek Antalya’ya yerleşen Ahıska Türk’ü Seifatov ailesinin 9 yaşındaki çocukları Emir’de sünnet oldu. Seifatov’a

hastanede babaannesi Huriye Seifatov refakat etti. 7 yaşındaki oğlu Georgy’nin sünneti gerçekleştirilen Aynura Aliyeva ise hem komşularından, hem de belediyenin billboardlarından öğrendiği etkinliğe sadece Turunç Masa’nın 444 80 07 numaralı çağrı merkezini arayarak, dahil olduğunu söyledi. Turunç Masa’nın başvurudan bir hafta sonra kendisine dönerek sünnet için gün verdiğini belirten Aliyeva, ziyareti sırasında Başkan Uysal’a teşekkür etti.