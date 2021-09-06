Başkan Uysal: “Sporcularımızı koruyamazsak geleneksel ata sporumuzu layık olduğu seviyede devam ettiremeyiz”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 669’uncu Elmalı Yağlı Güreşlerinde kürsü yapan başpehlivan Orhan Okulu’nun bacağından yaşadığı sakatlık sonrası tırpan oyunu gerekçesiyle tekmelere maruz kaldığını belirterek, “Buna yetkili kurulların seyirci kalmasını hayretle izliyorum. Sporcularımızı koruyamazsak geleneksel ata sporumuzu layık olduğu seviyede devam ettiremeyiz” dedi.

Güreşlerde altın kemerin sahibi olan İsmail Balaban’ı da tebrik eden Başkan Uysal, “Ancak yadırgadığım bir durumu ifade etmeden geçemeyeceğim. Bütün sporcular velinimetimiz. Bütün pehlivanlar, geleneksel ata sporumuzun birer temsilcisi. Ve hepsi çok değerli. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde başpehlivanlıklar kazanmış, yıllardır bu spora hizmet eden Başpehlivan Orhan Okulu’nun bacağından sakatlık yaşadığı herkesin malumu. Sporcunun bu sakatlığı bilindiği için rakipleri tarafından sürekli ‘tırpan’ adı altında bacağına tekme atılmasını ve buna yetkili kurulların seyirci kalmasını hayretle izliyorum. Sporcularımızı koruyamazsak geleneksel ata sporumuzu layık olduğu seviyede devam ettiremeyiz” diye konuştu.

Her turnuvada bacağına tekme atılan bir sporcunun, yağlı güreşlere gerektiği gibi hizmet edemeyeceğinin altını çizen Başkan Uysal, “Yağlı güreşimizi koruyalım. Yağlı güreşimizi ancak sporcularımızı koruyarak gelecek nesillere taşıyabiliriz” dedi.