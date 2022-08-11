Başkan Uysal, Muharrem orucu yemeğine katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muharrem ayı dolayısıyla Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde düzenlenen oruç açma yemeğinde “Yas matemini, zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak gördüm” diye konuştu.

Muratpaşa Belediyesi, Yeşildere Mahallesindeki Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi’nde Muharrem ayı dolayısıyla oruç açma yemeği düzenledi. Alevi Kültür Dernekleri Antalya Şubesi, Alevi Kültür Dernekleri Kepez Şubesi, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Antalya Şubesi, Çorumlular Derneği, Zeytinköy Anadolu Alevi Kültürünü Yaşatma ve Geliştirme Derneği’nin de aralarında bulunduğu derneklerle birlikte çok sayıda mahalleli de yemekte yer aldı.

Başkan Uysal, konuşmasına “Yas mateminiz, orucunuz, ibadetiniz kabul olsun” sözleriyle başladı. Ümit Uysal, yas matemini her zaman zulme karşı masumların yası, bu uğurda yaşamını kaybetmişlerin yası, insanlık tarihi boyunca zulme uğrayanların, kayıp verenlerin yası olarak gördüğünü belirterek, “O anlamda yürekten hissederek paylaştığım bir ibadet. Tekrar yasınız, ibadetiniz, hizmetiniz kabul olsun” dedi.