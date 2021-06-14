Başkan Uysal: “Kırcami’de umudumuzu kaybetmedik"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek’in de katıldığı Kırcami muhtarları, dernekleri ve sosyal medya gruplarıyla toplantısında, “İstinaf Mahkemesi bir karar verecek. Umutsuz muyuz? Kesinlikle değiliz” dedi.

Başkan Uysal, son gelişmeleri değerlendirmek üzere 40 yıldır imar sorunun çözülmesini bekleyen Kırcami’den mahalle sakinleri, muhtarlar, dernek temsilcileri ve sosyal medya gruplarıyla toplantılarına devam ediyor. Geçen hafta iki ayrı toplantıda mahalle sakinleriyle buluşan Başkan Uysal, yeni haftanın ilk gününe de Kırcami gündemiyle başladı.

Erdal İnönü Kent Parkı’nda Kırcami muhtarları, dernekleri ve sosyal medya gruplarıyla düzenlenen toplantıya tüm siyasi partilerin Antalya milletvekilleri de davet edildi. Toplantıya CHP Antalya milletvekilleri Cavit Arı ve Rafet Zeybek katıldı. Forum gibi geçen toplantıda herkes tek tek söz aldı, sürece ilişkin değerlendirmelerini paylaştı.

Milletvekili Zeybek, sorunun çözümü için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu belirtirken konuyu TBMM’ye taşıyacağı sözünü verdi. Zeybek, “Hiç olmazsa mahkemeler, artık ne karar vereceklerse versinler ama Kırcami sorunu daha çok sürüncemede kalmasın. Nasıl çözülecekse çözülsün” diye konuştu. Cavit Arı ise Muratpaşa Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi’nin çözüm için son derece samimi adımlar attığını belirterek, “Belediyelerimizin samimiyetinde bir eksiklik olduğunu söyleyebilir miyiz? Hepimiz bu işin çözülmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü bu olayın bir de sosyal tarafı var” diye konuştu.

Başkan Uysal ise, Kırcami imar planlarını iptal eden mahkemenin 3 gerekçeye dayandığını söyledi. Gerekçelerin hukuka aykırı olduğunu iddia eden Başkan Uysal, “1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Nazım İmar Planı’nı gerekçe gösteriliyor. 100 binlik her yerde olan plan değil. Antalya’da var ama yürütmesi durmuş. Yok yani. Dolayısıyla gerekçe oluşturamaz buraya. ‘Tarım alanı’ deniyor. Bilirkişi raporuyla çürütülmüş. İçişleri Bakanlığı’nın kamu yararı kararı bir diğer gerekçe. İptal edilmemiş bir kamu yararı kararı var. Danıştay’da mahkemesi sürüyor. Süreç şimdi Konya Bölge İdare Mahkemesi’nde, istinafta. İstinaf mahkemesi bir karar verecek. Umutsuz muyuz? Kesinlikle değiliz” dedi.