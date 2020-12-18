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Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık var"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami gündemiyle Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa meclis grubuyla birlikte yaptığı toplantının ardından “Kırcami’de belirsizlik yoktur aksine kararlılık vardır. Mevcut parselasyon, imar planımızın geri dönüşü yoktur. Gelecek hafta itibariyle, bölgede bin ölçekli planlarda yer alan yolların açılmasına başlıyoruz” dedi.

ANTALYA 18.12.2020, 13:17
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Başkan Uysal: "Kırcami’de belirsizlik yok kararlılık var"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kırcami gündemiyle Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa meclis grubuyla birlikte yaptığı toplantının ardından “Kırcami’de belirsizlik yoktur aksine kararlılık vardır. Mevcut parselasyon, imar planımızın geri dönüşü yoktur. Gelecek hafta itibariyle, bölgede bin ölçekli planlarda yer alan yolların açılmasına başlıyoruz” dedi.

Başkan Uysal, 5 bin ve 25 bin ölçekli imar planları Antalya Birinci Mahkemesi’nce iptal edilen Kırcami gündemiyle Büyükşehir Belediyesi Muratpaşa meclis grubuyla toplantı yaptı. Toplantıya, Muratpaşa Belediye Meclisi’nde grubu bulunan tüm siyasi partiler katıldı. CHP’den Mehmet Hacıarifoğlu, Hüseyin Sarı, Ertuğrul Ünal, Mithat Aras, AK Parti’den Nafiz Tanır, Özdemir Manavoğlu, İYİ Parti’den Yusuf Emre Ertuğan ve MHP’den Yavuzcan Bayatlı toplantıda yer aldı.

Arsalarınızı satmayın

Muratpaşa Belediyesi’nde gerçekleşen toplantının ardından Başkan Uysal, “Kırcami’de, asla, hiç kimse arazisini yok fiyatına bu işten fırsat temin etmeye çalışanlarla satmasın. Komşularımız güvende olsun” sözleriyle konuşmasına başladı. Kırcami’de belirsizliğin söz konusu olmadığını, siyaset üstü bir yaklaşımla konunun ele alındığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi:

“Mevcut parselasyon, imar planımızın geri dönüşü yoktur. İmar planımıza, deyim yerindeyse saldıranlar, belirsizlik üretmeye çalışmaktadır. Vatandaşlarımızın elinden arazilerini yok fiyata almaya çalışmaktadırlar. Mevcut plan işine gelmeyenler, vatandaş lehine olan bu plan işine gelmeyenler bununla ilgilenmektedir. Ama bizim en küçük bir tereddüdümüz söz konusu değildir. İstinaf yoluna gidilecektir. Sonrasında, olmadı, revizyon imar planları hızla çıkarılacaktır.”

İmar yolları açılıyor

Kırcami imar planlarında bir geri dönüşün olmayacağı gibi bir boşluk oluşmasına da asla izin vermeyeceklerini belirten Başkan Uysal, gelecek haftadan itibaren bin ölçekli planlarda yer alan ve sorumluluğu Muratpaşa Belediyesi’ne ait 30 metrenin altındaki imar yollarının açılmasına başlayacaklarını söyledi.

Başkan Uysal, bölgede fırsatçıların istediği ortamın oluşmasına da müsaade etmeyeceklerini söylerken, “Kırcami’de belirsizlik yoktur aksine kararlılık vardır” dedi. Bu anlamda Kırcami halkına, tüm siyasi partilere ve kurumlara birlik ve beraberlik ortamı için teşekkür eden Başkan Uysal, konuşmasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“İmar planlarının uygulanmasını bir miktar geciktirecek durumlar ortaya çıkabilir. Ama sonuç değişmeyecektir. Kırcami, 360 derece kentle çevrilmiş, tarım alanı vasfını kaybetmiş, komşularımızın 30 yıldır imar planı beklediği, şehircilik açısından imar planı yapılması gereken bölgedir. Şehrimizin önemli bir sorunudur. Bu konuda en küçük geri adım söz konusu olmayacaktır. Bu kararlığı hep beraber ifade ediyoruz.”
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