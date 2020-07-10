Başkan Uysal, " Hayalimiz şehrin demokratik kalitesi ve yaşam standardının yüksek kalması"

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezlerinde (ASSİM) düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi sertifika töreninde “Hayalimiz, dünyayla buluşmak, şehrin demokratik kalitesinin ve genel yaşam standardının yüksek kalabilmesidir” dedi.

Başkan Uysal, ASSİM’de 29 Haziran – 10 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi’ni başarıyla tamamlayan belediye çalışanlarına sertifikalarını verdi. Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Üvet tarafından verilen eğitimlerde, bir fikrin proje haline getirilmesi, tasarlanıp yürütülmesi ve proje çıktılarının toplumla paylaşılmasına kadar olan döngünün nasıl yönetileceği anlatıldı.

ASSİM’de düzenlenen 36 saatlik eğitimlere belediyenin farklı müdürlüklerinden 20 personel katıldı. Eğitimler sırasında 5’erli gruplar oluşturularak bir fikrin Avrupa Birliği perspektifi içinde tanımlanmasından finansman kaynağı sağlanmasına, değerlendirmesine ve nasıl projeye dönüşeceği de uygulamalı olarak ele alındı.

Başkan Uysal, bu eğitim sürecini çok önemsediklerini belirterek, “Hayalimiz, bütün dünyayla ilişki içinde, ortak düşünce, ortak yarar ekseninde kamu yararının tesisi için buluşabilmek, şehrin demokratik kalitesinin ve genel yaşam standardının yüksek kalabilmesidir. Bunları beraber gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Başkan Uysal’ın konuşmasının ardından proje grupları, üzerine çalıştıkları fikirler hakkında Başkan Uysal’la görüş alışverişinde bulundu.