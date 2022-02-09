Başkan Uysal, Gaziantepliler Derneği’nin açılışına katıldı

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin açılışına, Gaziantepli olan eşi Ümran Uysal’la katıldı. Başkan Uysal, “Enişteniz olduğum için senede 2-3 sefer Gaziantep’teyiz” dedi.

Başkan Uysal, Altındağ Mahallesi’nde Antalya Gaziantepliler Kültür ve Dayanışma Derneği’nin açılışına Gaziantepli olan eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı. Gaziantep’e ‘gazi’ unvanının verilişinin 101’inci yıl dönümünde gerçekleşen açılışta, Uysal ailesinin yanı sıra CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Rafet Zeybek ve çok sayıda davetli yer aldı.

Başkan Uysal, eşi ve diğer davetlilerle birlikte dernek binasının açılış kurdelesini kesti. Açılışın ardından Başkan Uysal, yaptığı konuşmada “Antalyalı Gaziantepliler Gaziantepli Antalyalılar, Antalya’mızda komşuluğu en güzel şekilde paylaşan geldiği yerden Gaziantep’ten de vazgeçmeyen, o kültürü de Antalya’mıza katan sevgili komşularımız, bu açılış hepimize hayırlı olsun” dedi.

Gaziantep’in Halep’in bir kazasıyken bugün Cumhuriyet sayesinde bütün Ortadoğu’yu besleyecek bir noktaya geldiğini anlatan Başkan Uysal’ın “Enişteniz olduğum için senede 2-3 sefer Gaziantep’teyiz” sözleri alkışlarla karşılandı. Açılışın ardından Başkan Uysal’a Dernek Yönetimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tablo haline getirilmiş nüfus cüzdanını hediye etti.